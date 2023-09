Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was kann der neue KI-Begleiter alles? In einem kurzen Video präsentiert Microsoft einen Teil der Funktionen:

Wie kann man Copilot nutzen? Der Zugriff erfolgt nach dem Update entweder direkt über ein entsprechendes Symbol auf dem Desktop in der Taskleiste oder das Tastenkürzel „Win+C“. Befehle werden anschließend in einer Seitenleiste per Text- oder Spracheingabe von Copilot entgegengenommen.

Copilot in Windows ermöglicht es Ihnen, Dinge schneller zu erstellen und Aufgaben leichter zu erledigen – so werden einst komplizierte Aufgaben viel einfacher und schneller gelöst. Wir haben dafür gesorgt, dass Sie nahtlos auf die Leistung von Copilot zugreifen können.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to