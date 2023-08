Captcha-Tests sollen Bots entlarven: Doch Bots lösen sie schneller und besser als wir Menschen

Wir stellen euch in einem kurzen Video ein nützliches Feature in Baldur’s Gate 3 vor, dass ihr nicht vergessen solltet.

In diesem Katz-und-Maus-Spiel werden die technischen Anforderungen immer fortschrittlicher, um Bots von Onlineformularen fernzuhalten und auf der anderen Seite im Gegenzug den Schutz zu umgehen. Es wird bereits an Algorithmen gearbeitet, die im Hintergrund versuchen, die Interaktionen von Bots auf Webseiten als solche zu identifizieren und zu sperren, anstatt weiter auf lästige Tests zu setzen, die von Menschen gelöst werden müssen.

Was ist eine Captcha-Prüfung? Captcha-Tests, die Geißel des Internets, sind jedem bekannt, der regelmäßig im Internet unterwegs ist und vor der Texteingabe in Onlineformularen willkürlich erstellte Bild- oder Zeichen-Aufgaben lösen muss. Idealerweise sind die gestellten Anforderungen für uns Menschen simpel zu lösen und gleichzeitig ein technisches Hindernis gegen böswillige Bots, die versuchen Onlinedienste wie Foren, Gästebücher und die Registrierung von E-Mail-Adressen mit ihren automatischen Anfragen zu fluten.

