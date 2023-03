YouTuber zeigt grässliches Pay2Win im koreanischen Lost Ark – „Ihr habt es einfach besser“

Oft hört man aus der Community von Lost Ark, dass in Korea alles besser sei und Amazon die westliche Version verhunzen würde. Davon hatte ein YouTuber nun die Nase voll und zeigt in einem Video, warum wir es im Westen viel besser haben und gar nicht in Korea spielen wollen.

Wer macht das Video? Der YouTuber, der sich der Problematik annahm, ist Memorizer92. Er spielt seit geraumer Zeit Lost Ark in Korea und hat den westlichen Release zum Anlass genommen, seine Erfahrungen auf YouTube zu teilen.

Er macht seit nun einem Jahr ausschließlich Videos über Lost Ark, die meist informativer Natur sind. Mit seinen 134 Videos konnte er bisher 15.400 Abonnenten begeistern und belehren. Sei neuestes Video dreht sich um Pay2Win-Features in Korea. Dabei zeigt er deutlich auf, weswegen westliche Spieler gar nicht die Korea-Version spielen wollen würden.

Wovon berichtet er? Er fokussiert sich vor allem auf das Pet-System. Bereits zum Release von Lost Ark war bekannt, dass das in unserer Version anders funktioniert als in Korea. Wir haben also das originale System nie zu Gesicht bekommen.

Das ist auch gut so, denn hier steckt in Korea ordentlich Pay2Win drin. Auch die kristalline Aura, das optionale Abo-System in unserer Version, gibt es dort nicht, zumindest nicht im selben Umfang. Viel mehr setzt Korea hier auf zwei unterschiedliche Systeme.

Ebenfalls spricht Memorizer über Yoz’s Jar und die legendären Skins. Diesen waren zwar für Europa angekündigt, wurden nach heftigem Community-Feedback aber gestrichen. Dort sollte man für einen Skin mit besseren Werten bis zu 530 € auf den Tisch legen.

Pets werden zum Glücksspiel

Wie funktionieren die Pets bei uns? In der westlichen Version von Lost Ark bekommen wir, schon sehr früh in der Story, ein Pet geschenkt. Das hat von Haus aus zwei Skills, die man sich aussuchen und nach Belieben wechseln kann. Beispielsweise kann euch euer Haustier 5 % mehr HP gönnen und 10 % Bonus auf euren Crit-Stat bieten.

Dazu gibt es zahlreiche Komfort-Funktionen, wie das Pet-Inventar, das mobile Reparieren von Ausrüstung und den Zugriff auf Post und Bank von überall aus. Für letzteres benötigt man allerdings das optionale Bezahlabo der kristallinen Aura. Das ist bei uns seit Release so und war nie anders.

Wie funktionieren Pets in Korea? In Korea hingegen ist keine der beiden Funktionen von Anfang an dabei. Auch die kristalline Aura hat in Korea nichts mit den Pets zu tun. Stattdessen müsst ihr dort sowohl die Skills als auch die Funktionen für echtes Geld freischalten. Separat voneinander, denn beides kostet extra.

Noch schlimmer ist es bei den Pet-Skills selbst. Hier müsst ihr nicht nur zahlen, um sie überhaupt zu nutzen, sondern auch dafür, sie zu wechseln. Und selbst dann spielt noch das Glück eine große Rolle. Denn während ihr bei uns immer die 10 % auf den Crit-Stat bekommt, kriegt ihr in Korea nur mit Glück überhaupt Crit, und zwar mit einem zufälligen Wert zwischen 3 und 10 %.

Wer hier das Gleiche haben möchte, was es im Westen geschenkt gibt, muss also tief in die Tasche greifen.

Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

„Ihr wollt hier nicht spielen, hier ist es viel schlimmer“

Welche Unterschiede gibt es noch? Memorizer spricht auch von der kristallinen Aura, dem optionalen Bezahlabo für Lost Ark. Das kostet bei uns rund 9 € im Monat und bringt viele Vorteile mit sich, die euch spielerisch weiterhelfen.

In Korea gibt es das in dieser Form nicht. Stattdessen sind die Vorteile der kristallinen Aura in zwei unterschiedliche Abos aufgeteilt, die jeweils rund 8 € im Monat kosten. Für die gleichen Vorteile bezahlt ihr in Korea also fast das doppelte.

Hinzu kommt, dass ihr die Aura im Westen auch mit Gold bezahlen könnt, wenn ihr lieber farmt statt die Kreditkarte nutzt. In Korea ist das jedoch nicht möglich, hier kann das Abo nur mit echtem Geld bezahlt werden.

Warum ist der Shop schlimmer? Auch, wenn sich der Shop selbst nicht fundamental unterscheidet, setzt euch die koreanische Version hier deutlich mehr unter Druck. Denn die schnellen Angebote, die immer nur 6 Stunden halten, sind in Korea auch wirklich nur 6 Stunden lang verfügbar.

Bei uns im Westen können wir bis zu 3 Tage lang zurückgehen und alte Angebote kaufen, sollten wir das Zeitfenster verpasst haben. Das lässt den Spielern in Korea kaum Ruhe und um nichts zu verpassen, müsse man schlichtweg nie länger als 6 Stunden lang offline sein.

Es gibt noch einige kleinere Details, auf die Memorizer im Video aber nicht näher eingeht. Er sagt abschließend nur, dass wir froh sein sollen, nicht in Korea zu spielen, denn dort sei es viel schlimmer. Auch im reddit gehen die Kommentare in dieselbe Richtung. Ein koreanischer Fan schreibt zum Beispiel: „Ihr habt es einfach besser“.

Als Nächstes in der Kritik stehen dann die Ether-Waffen. Diese bieten einen enormen Pay2Win-Faktor und sogar die koreanischen Spieler regen sich darüber auf. Es ist noch nicht klar, ob die im Westen genau so ankommen, näheres dazu dürften wir dann im April erfahren.

Ein Shop, der nur 6 Stunden hält? Das dürfte auch MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch stören: Moderne MMORPGs haben einen Grind-Aspekt, den es früher viel seltener gab und der richtig nervig ist