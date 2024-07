Neues ARPG mixt Diablo mit Escape from Tarkov: Sammelt Loot und macht euch dann aus dem Staub

Bei einem neuen Spiel auf Steam erwartet euch rasantes Extraction-Gameplay und PvE-Inhalte in einem tropischen Setting.

Um welches Spiel geht es hier? Surfpunk ist ein neues Koop-Spiel auf Steam, das euch Extraction-Gameplay und PvE verspricht. Ein genaues Release-Datum gibt es für das Spiel noch nicht. Ihr könnt es aber schon auf eure Wishlist setzen.

Surfpunk lockt euch in ein sommerliches Setting mit tropischen Inseln, wo ihr in die Rolle eines kämpfenden Surfers schlüpft. Das Gameplay erinnert dabei aber an eine Mischung aus den Kämpfen von Diablo und den Ectraction-Inhalten von Tarkov.

Was euch erwartet? Wie der Trailer zeigt, erwartet euch in Surfpunk actionreiches und rasantes Gameplay. Auf Steam wird das Spiel als Koop-PvE-Extraction-ARPG beschrieben und nach den ersten Eindrücken wird auch schnell deutlich, was damit gemeint ist.

Zusammen in einer Gruppe mit anderen Spielern schwingt ihr euch auf eure Surfbretter, um gemeinsam die prozedural erzeugte Inseln zu bereisen. Dort erwartet euch nicht nur Beute, die ihr euch schnappen wollt, sondern auch jede Menge Monster-Horden. Gegen kämpft ihr dann, um eure Beute zu verteidigen und letztlich mit euren Surfbrettern wieder sicher zu verschwinden.

Nutzt verschiedene Waffen, um euren eigenen Spielstil zu finden

Zu sehen ist, dass jeder Charakter euch auch einen anderen Spiel- und Kampfstil bietet. Einige greifen mit großen Zweihändern an und schmettern die Gegner mit mächtigen Wirbelattacken nieder. Andere nutzen einfache Schwerter oder greifen aus der Ferne mit Schusswaffen an. Je nach eurem eigenen Stil solltet ihr also durchaus den passenden Charakter finden.

Während einer Session sollt ihr euch sehr schnell neuen Situationen anpassen können und eure Strategie immer neu entwickeln, da ihr sogar während einer Expedition neue Ausrüstung herstellen und anlegen können sollt.

Außerdem sollt ihr euren Charakter individualisieren können, indem ihr ihn mit Ausrüstung und neuen Fähigkeiten ausstattet. Ihr könnt sowohl die Kampf- als auch die Surf-Fähigkeiten eures Charakters nach euren Vorstellungen anpassen. Auch ein anderes Spiel auf Steam wirkt wie eine interessante Mischung: Steam: Neuer Extraction-Shooter will Escape from Tarkov und Alien Isolation kombinieren, zeigt spannenden Trailer