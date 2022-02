In Lost Ark gibt es in den Gebieten viele versteckte Gegenstände, die ihr für euer Abenteuerbuch sammeln könnt. Eins davon ist eine kurze Geschichte um den “Ritter in strahlender Rüstung”. Wir zeigen euch die Fundorte von allen drei Teilen der Story.

Hier findet ihr die drei Abschnitte: Die drei Teile der Geschichte sind über drei Maps verstreut und man kann sie erst abholen, wenn man entsprechend weit in der Story fortgeschritten ist und die neuen Gebiete betreten konnte.

Ihr startet im Stammhügel, der ersten Zone nach der Stadt Prideholme. Der erste Teil der Story befindet sich dabei ganz nah am dritten Teleportpunkt der Zone: Schlupfwinkel der Reisenden.



Hier startet die Geschichte.

Lauft am Rande der Map hin und her und ihr werdet einen Befehl zum Untersuchen eines Seils finden. Dort versteckt sich der erste Teil der Story.

Sobald ihr den Text gelesen habt, bekommt ihr einen Timer, der 20 Minuten lang hält. Das ist die Zeit, die euch verbleibt, um den nächsten Teil der Geschichte zu finden. Sonst müsst ihr zurück zum Ersten und ihn erneut untersuchen, weil der Zweite sonst nicht erscheinen wird.

Dafür müsst ihr in die nächste Zone, Anguemosberg, reiten. Direkt am Eingang im Gebüsch findet ihr dann den zweiten Teil der Story.



Hier findet ihr den zweiten Teil.

Der letzte Teil der “Ritter in strahlender Rüstung”-Geschichte befindet sich ebenfalls in der nächsten Zone. Ihr müsst dafür erneut durch alle Story-Inhalte in der aktuellen Zone spielen, um dort anzukommen.

Euer Timer wird beim Untersuchen des zweiten Teils wieder auf 20 Minuten zurückgesetzt, aber es könnte dennoch knapp werden. Wenn ihr den dritten Teil der Geschichte nicht rechtzeitig erreicht, dann müsst ihr euch zurück zum Stammhügel teleportieren und dort von vorne anfangen.



Hier findet ihr den letzten Teil der Story.

Den letzten Teil findet ihr in der Nähe eines Karrens und einiger erkrankter NPCs beim Regria-Kloster, im Abschnitt “Provisorische Krankenstation”. Damit ist eure Suche auch schon abgeschlossen und ihr bekommt einen Eintrag in euren Abenteuerfolianten.

Was bringen mir diese Geschichten überhaupt? Als kleine Belohnung für den Fund aller Abschnitte bekommt ihr permanent +2 Punkte für euer Charisma. Auf Dauer werden solche Sammel-Geschichten benötigt, um den Abenteuerfolianten zu vervollständigen.

Es ist eine Art Checkliste, für die ihr Quests erledigen, bestimmte Monster töten, Items sammeln, etc. müsst, um dicke Belohnungen zu erhalten. Wenn man seinen Folianten vervollständigen will, sind solche Suchen ein Muss.

Die Vorteile davon werdet ihr sowohl als Neulinge, als auch im späten Endgame genießen können:

