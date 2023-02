Damit ihr gut in New World einsteigen könnt, haben wir 5 nützliche Tipps für euch im kurzen Video zusammengestellt.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was macht die Champions so stark? Beide Champion zeichnen sich dadurch aus, ihre jeweilige Rolle viel zu stark auszuführen.

Die beiden Champions waren in der Gruppenphase der LEC mit einer Partizipation von 100 % ständig präsent. Von den insgesamt 24 gespielten Spielen in der Gruppenphase wurden beide Charaktere jeweils 21 Mal gebannt. In den 3 übrigen Spielen konnten die Champions zeigen, warum sie lieber gebannt werden sollten (via gol.gg ).

Die Gruppenphase der europäischen League of Legends Liga (LEC) ist vorbei und nur 4 Teams haben es in die Platzierungsspiele geschafft. Während der Gruppenphase sind 2 Champions besonders hervorgestochen . Doch Riot Games plant bereits Änderungen.

