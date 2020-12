Am 10. Dezember startet die Beta von League of Legends: Wild Rift für Europa und damit auch Deutschland. An der Beta kann jeder kostenlos teilnehmen und das MOBA ausprobieren. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch freut sich besonders auf das LoL-Mobile – wegen der kurzen Matches und dem fairen Gameplay.

Was ist das für ein Spiel? Wild Rift wird eine eigenständige Mobile-Version zu LoL. Die Matches sollen kürzer ausfallen, die Steuerung wird an das Smartphone angepasst und es wird einen kleineren Champion-Pool geben.

Doch ansonsten soll es das gewohnte League of Legends-Feeling bieten. Ihr kämpft im 5v5 mit und gegen andere Spieler, schlüpft dabei in die Rolle von Champions, müsst EP und Minions farmen und könnt euch im Laufe eines Matches Items kaufen, um stärker zu werden.

Ich selbst spiele LoL seit fast 10 Jahren und war zwischenzeitlich auf Platin-Niveau. Doch in den letzten Jahren fehlte mir die Zeit, um das MOBA intensiver zu erleben. Genau deswegen freue ich mich so auf Wild Rift.

Für wen ist Wild Rift interessant? Wer schon jetzt aktiv in LoL unterwegs ist, sollte sich Wild Rift in jedem Fall anschauen. Immerhin bleibt es das im Grunde gleiche Spiel auf einem neuen Gerät.

Doch Wild Rift richtet sich mindestens genauso sehr an Neueinsteiger und Gamer, die LoL bisher nicht ausprobiert haben:

Ihr benötigt keinen PC mehr, was besonders Besitzern von Konsolen oder eben Mobile-Gamern entgegenkommt

Ihr müsst nicht so viel Zeit einplanen, da die Matches deutlich kürzer ausfallen

Ihr könnt von überall aus auf das Spiel zugreifen

LoL für Unterwegs und auf der Couch

Was macht Wild Rift für mich so gut? Durch die kürzeren Runden, die ich zudem entspannt auf der Couch, im Bett oder auch unterwegs im guten WLAN zocken kann, ist das Spiel besonders interessant für mich.

Einfach mal 25 bis 50 Minuten am PC zu sitzen und eine Runde League of Legends zu spielen, ist oft nicht mehr drin.

Schon die Mobile-Version von Teamfight Tactics hat bei mir dazu geführt, dass ich das Auto Chess zu LoL aktiv spiele. Dort schaffe ich entspannt mehrere Runden pro Woche.

TFT spiele ich inzwischen mehr am Smartphone, als am PC.

Als coolen Nebeneffekt gibt es in Wild Rift zudem tägliche Login-Rewards. Über diese lassen sich Ingame-Währung für neue Champions, aber auch festgelegte Champions direkt verdienen. Für mich eine sinnvolle Erweiterung.

Ein faires Mobile-Game: Zudem ist Wild Rift eines der Mobile-Spiele, die komplett auf Fairness setzen und auf nervige Inhalte wie Zeitbarrieren oder Pay2Win verzichten. Wie beim PC-Spiel gibt es kostenlose Helden und andere, die ich mir über Ingame-Währung erspielen kann.

Geld hingegen kann ich für hübschere Skins oder kosmetische Inhalte wie Symbole oder neue Emotes im Spiel ausgeben.

Über den Autor: Alexander Leitsch ist auf MeinMMO vor allem für MMORPGs zuständig. Doch ihn faszinieren Mobile-Games.



Alexander Leitsch ist auf MeinMMO vor allem für MMORPGs zuständig. Doch ihn faszinieren Mobile-Games. Für MeinMMO testete er bereits Spiele wie EVE Echoes und etliche Mobile-MMORPGs, zu denen er eine Top-Liste erstellt hat

Klon von LoL ist bereits als Mobile-Version erfolgreich

Kann ein LoL-Mobile funktionieren? Bereits 2015 brachte der chinesische Riese Tencent ein MOBA für Smartphones heraus. Mit Honor of Kings (Arena of Valor in Europa) erschien quasi ein LoL-Klon – der jedoch unglaublich erfolgreich in China ist.

2017 sollen es mehr als 80 Millionen Menschen täglich gespielt haben, das entspricht etwa der Bevölkerung in Deutschland. Es mussten sogar Anti-Sucht-Maßnahmen für Kinder eingeleitet werden, um die Spielzeit pro Tag einschränkten.

Interessant dabei ist, dass es vor dem Release Gespräche zwischen Riot und Tencent über eine Mobile-Version von LoL gegeben haben soll (via Dotesports). Immerhin hat der chinesische Riese Tencent 2015 die letzten Anteile an Riot Games aufgekauft und „besitzt“ damit das Unternehmen Riot Games.

Riot entschied sich jedoch gegen eine Kooperation. Es hieß, Riot hatte Bedenken, dass sie „das LoL-Feeling vom PC nicht auf Mobile transportieren können.“

Tencent entwickelte daher ein eigenes Spiel:

In China wurde es als „Honor of Kings“ ein Mega-Hit

Im Westen konnte sich das Spiel als Arena of Valor konnte jedoch nicht so durchsetzen, auch weil es große Versions-Unterschiede zwischen China, dem Rest Asiens und dem Westen gab. Außerdem schlug Riot Games Alarm: Die fanden das offenbar gar nicht gut, dass Tencent ihrem LoL nun mit „Arena of Valor“ Konkurrenz machte

Das Ende vom Lied war: Riot Games gab nach und entwickelte nun doch ein „LoL Mobile.“

Was spricht für einen Erfolg von Wild Rift? League of Legends ist eine starke Marke bei uns. Zudem steigt die Akzeptanz für Mobile-Spiele im Westen in den letzten Jahren deutlich. Gute Titel wie Pokémon GO oder CoD: Mobile erfreuen sich sogar großer Beliebtheit hier im Westen.

Mit Wild Rift kommt ein interessanter neuer Titel dazu, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Wir von MeinMMO werden den Release begleiten und euch mit allen wichtigen Infos versorgen.

Alles, was ihr derzeit über Wild Rift wissen müsst, findet ihr hier zusammengefasst:

