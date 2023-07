LoL hatte die Idee für einen Champion, der sich nur bei Vollmond wirklich lohnt

Riot Games probiert in ihrer Entwicklung neuer Champions für League of Legends gerne mal allerlei absurde Ideen aus. Dadurch will die Firma maximale kreative Freiheit ermöglichen, um interessante Champions zu designen. Eine Idee zum Champion Aphelios sollte mit der realen Welt interagieren.

Wie funktioniert das Designen von Champions? Bis ein neuer Champion designt und dann letztendlich released wird, vergehen Monate. Im Schnitt ungefähr 1 Jahr. Die Designer planen nicht nur die Fähigkeiten und das Design, sondern auch die dazugehörige Story innerhalb der LoL-Welt.

Während der Entwicklung wird aber viel zwischen Design und Fähigkeiten herumprobiert. Riots Philosophie befürwortet dabei alle möglichen Ideen bei der Entwicklung neuer Champions auszuprobieren, dabei entstehen auch irre Ideen, die es oft nicht ins eigentliche Spiel schaffen.

Es waren Vorteile geplant, wenn ihr an die frische Luft geht

Was waren mögliche Ideen? In einem Twitch-Stream sprach Lead Champion Designer August Browning neben allgemeinen Designphilosophien auch über geplante Ideen des Senior Game Design Managers Bradford “CertainlyT” Wenban, die es nie auf die Live-Server geschafft haben.

CertainlyT war an den Champions Darius, Zyra, Thresh, Yasuo, Kalista, Zoe und Aphelios beteiligt und arbeitete auch an den Reworks von Mordekaiser, Graves, Caitlyn, Warwick und Akali. Somit ist er an einigen der kreativsten Champions im Spiel beteiligt gewesen.

Für Zoes Ultimate war beispielsweise eine zweite Anwendungsmöglichkeit geplant. Eine Art Panikknopf, der Zoe, anstatt sich hin- und zurückzuteleportieren, die Möglichkeit gab, sich zu einem zufälligen Ort auf der Map zu teleportieren.

Das Rework von Akali hatte ursprünglich die Idee, dass sie sich an Projektile von Teammitgliedern heften konnte. Die wohl interessanteste Idee hatte aber der ADC Aphelios. Da er in der Spiele-Lore eng mit dem Mond verbunden ist, sollten auch die echten Mondphasen einen Einfluss auf den Champion haben.

Wie sollte Aphelios funktionieren? So war geplant, dass Aphelios je nach Mondphase an Stärke gewinnt. Ist es Vollmond, dann ist der perfekte Zeitpunkt, Aphelios zu picken. Dabei beschreibt August Browning die grundlegende Idee dahinter so:

Die Idee dahinter wäre, wenn du nachts herausgehst und einen Vollmond siehst, dass du denkst, ich sollte jetzt League of Legends spielen, Aphelios ist momentan stark. Ich finde, das ist eine echt kreative Art, die Spieler ans Spiel zu binden.

Die Idee hat es aber nicht ins eigentliche Spiel geschafft. Man darf nicht vergessen, dass League of Legends im Kern ein kompetitives Spiel ist und solche Mechaniken den Nutzen eines Champions auch schmälern können.

Trotz alledem ist Aphelios ein kontroverser Champion geworden, der zuletzt bei der MSI für Aufsehen sorgte:

