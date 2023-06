LoL: Aus einer einzigartigen Beziehung entstand einer der wichtigsten Champions

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Diese Zeichnung war eine Zeitlang auf dem Schwarzen Brett bei Riot. Der recht neue Champion-Designer August Browning, der gerade am Champion Vi (später dann die Schwester von Jinx) arbeitete, war so begeistert von dieser Konzeptzeichnung, dass er und eine kleine Gruppe Psycho Arsenal realisieren wollte.

Wer ist Jinx? Jinx wurde 2013 in League of Legends released und hat die Rolle ADC. Sie gewann sehr schnell an Popularität und erhielt auch als erster Champion ein Musikvideo.

Insert

You are going to send email to