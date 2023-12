LoL: Spieler entdecken genialen Build, bei dem ihr nur einen Knopf drücken müsst, um euren Gegner zu besiegen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Viele Änderungen in der kommenden Season werden kontrovers diskutiert. Doch einige Spieler gehen mittlerweile so weit, dass sie sogar Entwickler bedrohen. Ein Entwickler hat sich jetzt auf Social Media zurückgezogen:

Um was für eine Kombination geht es? Der neue Build dreht sich um den Trollkönig Trundle. Spieler haben entdeckt, dass Trundle mit den neuen AP-Gegenständen in der Lage ist, seine ultimative Fähigkeit bis 100 zu 0 zu benutzen. Seine ultimative Fähigkeit ist “Unterwerfen” und entzieht dem Ziel sofort einen Prozentsatz an Leben, Rüstung und Magieresistenz. Während der nächsten 4 Sekunden wird diesem nochmal die gleiche Menge entzogen. Dafür muss Trundle den Gegner aber nicht berühren, ihr müsst ihn nur mit einem Klick treffen.

Warum funktionieren solche Builds jetzt? Riot verändert Gegenstände in LoL mit der nächsten Season völlig. So wird etwa die mythische Stufe von Gegenständen komplett aus dem Spiel entfernt. Dadurch verschwinden auch etliche Items aus dem Spiel oder werden angepasst. Das hat aber den Vorteil, dass Spieler jetzt mehr Gegenstände verwenden können, Builds bekommen dadurch mehr Flexibilität.

In LoL startet die nächste Season und damit kommen viele neue Änderungen. Schon jetzt haben Spieler einen fantastischen Build entdeckt, mit dem ihr Gegner in kürzester Zeit besiegen könnt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to