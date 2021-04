LoL sperrt 3 Champs nach dem neuen Patch, weil sie ihren Job nicht packen

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Über einen der übelsten Bugs in LoL haben wir 2020 einmal berichtet, damals machte die kleine Poppy von sich reden, die war so übel drauf, dass sogar ihre Opfer in LoL gebannt wurden:

Ohnehin lief bei dem Patch offenbar einiges problematisch: So litten viele Spieler unter einem Problem mit dem Login. Sie hingen in einem endlosen Ladebildschirm fest.

Das MOBA League of Legends hat den neuen Patch 11.8 erhalten, aber der macht Probleme: Die Champs Aphelios, Xayah und Twitch können durch einen seltsamen Bug in bestimmten Fällen keinen kritischen Schaden mehr verursachen. Riot Games hat alle drei Helden vorübergehend deaktiviert.

