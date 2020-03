LoL-Pro zeigt auf Twitch, wie er ganz alleine gegen 5 Spieler gewinnt

League of Legends ist ein Team-Spiel, bei dem sich in der Regel im Modus 5-gegen-5 bekämpft wird. Doch der Profi-Spieler Jankos von G2 Esports hat es im Alleingang mit einem ganzen Team aufgenommen – und sogar gewonnen.

Was war das für ein Match? In einem Livestream auf Twitch hat Marcin „Jankos“ Jankowski, der Jungler des aktuell besten Teams aus Europa, ein privates Spiel gestartet. Darin trat er im Alleingang gegen 5 von seinem Teamkollegen Perkz ausgewählte Spieler an.

4 seiner Gegenspieler stammten zwar aus der Eisen-Liga, der niedrigsten in LoL, aber trotzdem sollte man meinen, dass sie über mögliche Splits und mit der Überzahl gegen Jankos eine Chance haben sollten.

Doch das Match dauerte lediglich 17 Minuten und am Ende ging Jankos als strahlender Sieger daraus hervor. Er starb kein einziges Mal, konnte jedoch im Gegenzug 34 Kills bei seinen Gegnern sammeln.

Jankos dominiert seine Gegenspieler

Welche Champions wurden gewählt? Für den Kampf gegen 5 Spieler wählte der Profi Camille als Champion. Außerdem bannte er die 3 größten Counter gegen Camille: Tryndamere, Jax und Master Yi.

Die 5 Gegener wiederum wählten:

Sona

Mordekaiser

Lee Sin

Heimerdinger

Maokai

Wie konnte Jankos das Match gewinnen? Schon direkt zu Beginn zeigte der Jungler, was in ihm steckt. Er lief zum gegnerischen blauen Buff und holte sich dort noch in den ersten 120 Sekunden das First Blood gegen Lee Sin.

Danach wurde Jankos bis unter den mittleren Turm verfolgt und dort immer wieder attackiert. Sona übertrieb es dabei ein wenig und wurde direkt das zweite Opfer.

Mit Camille konnte Jankos 5 Gegenspieler bezwingen

Im weiteren Verlauf des Matches nutzte der Profi-Spieler seine Gold- und Level-Vorteile und nahm mit der Trinity Force und dem Herold Türme in der Mid-Lane auseinander.

Der zweite Herold besiegte dann die beiden Nexus-Türme und führte Jankos schlussendlich zum Sieg.

Nicht der erste Versuch gegen 5 Spieler

Jankos hatte sich bereits vor diesem Match der Herausforderung gestellt und ist gegen 5 Spieler angetreten. Damals nutzte er Master Yi und bannte im Vorfeld keine gegnerischen Champions.

Das wurde ihm zum Verhängnis. Seine Gegner teilten sich auf die drei Lanes auf und konnten den Profi so überrennen.

Doch nicht nur alleine gegen 5 Spieler läuft es für Jankos aktuell gut: