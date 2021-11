LoL: Von über 7,4 Millionen Spielern hat nur ein Genie bisher alles richtig bei den Worlds

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Als „Über-Performer“ dürften auch EDward Gaming gelten, die waren als chinesisches Team nicht ganz so stark eingeschätzt worden, wie FunPlus Phoenix und Royal Never Give Up, dennoch stehen sie jetzt im Finale.

Warum haben nur so wenig die Worlds richtig getippt? Es gab einige Überraschungen bei den Worlds 2021. Die größte Überraschung war wahrscheinlich, dass die chinesischen Stars von FunPlus Phoenix schon in der Vorrunde ausschieden und sich ausgerechnet Cloud 9 durchsetzen konnte. Damit hatte sicher kaum wer gerechnet.

Im Vergleich zu früher nehmen heute viel mehr Leute an dem Tipp-Spiel in LoL teil: 3,8 Millionen haben LoL Worlds 2018 getippt – Nur einer lag richtig

