Man bedaure es, dass man die „Play Ins“ dieses Jahr nicht in die „Pick ‘Ems“ aufnehmen konnte. Das liege unter anderem an der kurzfristigen Verlegung der LoL Worlds 2021 von China nach Island – bedingt durch die andauernde Corona-Krise.

So waren die Rektionen: Nachdem die Ankündigung so live ging, musste sich Riot Games einiges an Kritik anhören. Bekannte Stimmen bei LoL wie CaptainFlowers oder die Casterin Sjokz (Titelbild) nannten diese Formulierung „enttäuschend“, “sehr schräg” oder „respektlos“.

Eine „Fiesta“ ist in LoL ein Begriff, der negativ besetzt ist. Man sieht das als „Clown Fiesta“, als ein Spektakel, bei dem es um Nichts geht, und das niemand so richtig ernst nimmt.

