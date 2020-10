Bei den LoL Worlds 2020 ist am Samstag das europäische Team Fnatic ausgeschieden. Die führten schon 2-0, bevor sie noch 2-3 verloren und aus der Weltmeisterschaft der League of Legends flogen. Wenn’s nach einigen Fans geht, war Eefje „Sjokz“ Depoortere (33) daran Schuld. Die hatten nach der „2-0“-Führung einen Monolog gehalten, der ihr Minuten danach um die Ohren flog.

So lief das Match: Die Europäer von Fnatic gingen am Samstag als Underdogs gegen die chinesische Supermacht Top Esports ins Rennen, konnten dann aber die ersten 2 Spiele gewinnen. In Match 1 überraschte der Draft schon die Chinesen, die kamen mit Singed in der Top-Lane nicht klar. In Match 2 konnte Fnatic ihr Spiel voll durchdrücken und über die Botlane dominieren.

Ab Spiel 3 hatten sich die Chinesen aber auf Fnatic eingestellt, konnten ihr eigenes Spiel durchziehen: Der Jungler Karsa, ein Ausnahmespieler, übernahm die Matches und Fnatic verlor noch 2-3.

Für Fans des Teams war das eine raue Fahrt auf der Gefühlsachterbahn: Erst himmelhochjauchzend, dann zu Tode betrübt.

Fnatic verlor tapfer, aber sie verloren.

Moderatorin preist Fnatic: Dämonen können erschlagen werden

Was ist das mit der Casterin? Die Belgierin Eefje „Sjokz“ Depoortere ist eine glühende Anhängerin der europäischen Liga LEC. Die Casterin war auch in Werbespots der Liga zu sehen.

Als Fnatic mit 2-0 führte, stand die Casterin von ihrem Platz auf und hielt eine kleine Rede über „Erfolg“ (via youtube).

Erfolg hängt nur mit Wachsen zusammen. Man muss seine Dämonen überwinden. Erfolg ist es, immer wieder zu Boden zu gehen und aufzustehen. Niemand verkörpert das mehr als Martin Larsen. Sjokz

Sjokz führte dann auf, wie sehr es Martin „Rekkles“ Larsen verdient hätte, im Rampenlicht zu stehen. Nach der tragischen Finalniederlage 2018 hätte es so ausgesehen, als hätte Europa eine große Chance verpasst, die nicht mehr wiederkäme.

Jeder lobte China und deren Liga LPL: Das sei ein unschlagbares Monster. Aber jetzt 2020 sei es plötzlich wieder möglich, die Chance sei wieder da.

„2020 waren die Erwartungen für Fnatic so niedrig wie nie zuvor, als es gegen Top Esports ging, das Nummer Eins Team aus der LPL. Jene LPL, die Europa immer wieder niedergeschlagen hat. JackeyLove stand stolz da, bereit, zum zweiten Mal Weltmeister zu werden – aber bis jetzt sehen wir noch keine Dominanz der LPL. Wir haben noch keine Highlight-Zusammenschnitt von JackeyLove gesehen. Wir haben das Lane-Königreich von Rekkles und Hylissang erlebt. Jetzt kommt alles auf das nächste Spiel an. Dämonen können erschlagen, Erwartungen widerlegt werden und Rekkles kann jetzt seinen Ruf zementieren, der Spieler zu sein, der er immer sein wollte.“ Sjokz

Nach der Rede von Sjokz machte Fnatic keinen Stich mehr.

Das war die Reaktion: Schon während der Clip auf Twitch lief, riefen Leute im Chat „Stop jinxing“, also soviel wie: „Beschrei es nicht. Hör auf, du verhext es.“

Die Fans folgten da dem Aberglauben: Wenn es gut läuft, soll man das auf keinen Fall erwähnen, sonst kommt das Schicksal und rächt sich bitter.

Wie Sjokz selbst sagt, bekam sie nachher über Direkt-Nachrichten viel Kritik für die Rede. Zum einen hätten Leute gesagt, das wäre respektlos gegenüber Top Esports. Die hätte man schon begraben, bevor sie tot waren. Die Rede sei „nicht gut angekommen.“

Zum anderen aber hätten ihr viele geschrieben „Sie hätten einen Fluch über Fnatic gebracht“ mit der Rede. Sie hätte das Team verhext.

Einige Fans sagen: In dem Moment, wo sie die Rede hörten, waren sie sich sicher, dass Fnatic verlieren würde. Sjokz hätte mit der Ansprache unbedingt bis nach dem Sieg warten sollen. Es kommen Kommentare wie:

„Man konnte sehen, wie die Rede DEN FLUCH ausstrahlte“

„Der ultimative Caster-Curse“

„Ich hatte keine Hoffnung mehr nach der Rede und verbrachte die nächsten 3 Stunden damit, dabei zuzusehen, wie Fnatic auseinanderfiel“

Hier hatte Fnatic noch gut lachen mit Sjokz: Werbespot der LEC.

Auf reddit kritisiert man die Rede zudem aus einer anderen Richtung: Wie man in dem Moment sowas sagen könne, versteht man nicht. Diese „Reden“ seien so schlecht, die seien klar voreingenommen, heißt es. Das wäre völlig respektlos dem anderen Team gegenüber. Da benehme sich Europa, als wären es das Zentrum der Welt (via reddit).

Das ist eine uralte Diskussion in jeder Sportart: Wie neutral und objektiv sollten Caster sein? Dürfen die zur „Heimmannschaft“ halten oder will man wen, der nur das rein Sportliche bewertet.

Stolz auf „kreatives Risiko“ – auch wenn es sich nicht auszahlte

Das sagt die Moderation: Sjokz sagt, sie hätte die Rede aus dem Moment heraus geschrieben, 5 Minuten in Spiel 1 rein, weil sie so inspiriert wart. Sie und das Produktions-Team hätten sich dann entschlossen, die Rede wirklich durchzuziehen, um „emotionalen Kontext“ zu schaffen für einen möglichen Sieg der Underdogs.

Sie hätte auch klar gesagt, dass noch nichts gewonnen sei. Im Nachhinein sei sie immer noch stolz darauf, das durchgezogen zu haben und dieses kreative Risiko eingegangen zu sein. Auch, wenn sich das nicht immer auszahlt.

Sie freut sich über das Feedback, findet Schade, dass dann gleich sie als Person und ihre ganze „Worlds“-Leistung angegriffen werden. Ein Gutes hat es. Sie sagt: Die ganzen „Du hast es verhext“-Memes seien auch ganz lustig.

Das ist Froskurinn, eine Kollegin von Sjokz.

Die Caster in LoL spielen eine wichtige Funktion für die Liga. Sie erklären die Partien, geben Hintergrund-Infos und emotionalen Kontext. Im Juli spielten die Caster für einen Moment sogar die Hauptrollen. Da äußerten sich die Caster der Europa-Liga plötzlich kritisch gegen ihren Arbeitgeber, um einen Deal zu verhindern:

