LoL: 3 geniale Videos-Clips zur EU-Liga lassen sogar die großen Verlierer strahlen

In der League of Legends geht der E-Sport wieder los. Zum Start der europäischen Liga LEC gibt es drei skurrile Werbespots auf YouTube, die zeigen sollen, wie toll die Liga ist. Man wirbt mit Moderatoren und den Stars der Liga, so auch mit den Verlieren des letzten großen Finale, Fnatic.

Darum strahlen die Verlierer: Der erste Werbespot der LEC erschien am 5.6. auf YouTube. Es ist eine Parodie auf eine Zahnpasta-Werbung.

Das Botlane des europäischen Top-Teams Fnatic schaut sich im Spot noch mal an, wie ihr Team am 19. April im Finale der Frühlings-Splits von G2 zerlegt wurde. Das tut schon beim Zusehen weh.

Fnatic macht Werbung für Zahnpasta.

Botlaner Gabriel „Bwipo“ Rau (21) und sein Support Zdravets „Hylissang“ Galabov (25) haben da einen „schlechten Geschmack“ im Mund, wie man sieht. Da kann nur die Zahnpasta von LEC helfen, die von der Moderatorin Sjokz als Zahnärztin vorgestellt wird.

Die Botschaft ist klar: Die LEC ist so gut mit ihren vielen tollen Spielern, dass sie jeden zum Lächeln bringt.

Caps will noch eine Schüssel Cornflakes.

„Und ich wollte eine Weltmeisterschaft!“

Das müssen sich die Gewinner anhören: In einem Spot vom 7.6. geht’s dem besten Team der LEC an den Kragen, G2 Esports. Da steht der Botlaner Rasmus „Caps“ Winther früh auf und pfeift sich eine köstliche Schachtel „LEC“-Flakes rein. Als er aber um Nachschlag bittet, bekommt er erklärt, dass er dafür erstmal ein chinesisches Team schlagen und die Weltmeisterschaft holen muss.

Das spielt auf die Niederlage von G2 Esports Ende 2019 im Finale gegen das chinesische Team FunPlus Phoniex an. Die tat jedem LoL-Fan in Europa weh.

Als Caps sagt: „Ich will aber noch eine Schüssel“, entgegnet ihm LEC-Caster Drakos: „Und ich wollte eine Weltmeisterschaft!“

In einem dritten Werbespot wird ein Waschmittel von der Moderatorin „Froskurinn“ beworben: Ein Zeichen dafür, wie frisch und sauber die LoL-Liga ist und wie weh es tut, eine Abreibung zu kassieren.

Die Liga LEC startet am 12. Juni 2020.

So sauber ist die LEC.

So kommen die Werbespots an: Die Werbespots kommen ausgezeichnet an. Sie stecken voller kleiner Anspielungen und Insider-Gags für Hardcore-LoL-Fans. Sie nutzen die starken Personalites der Caster der LEC und stellen die Stars des Sports ins Rampenlicht.

Das sind wirklich kreative Kunststücke, die Riot Games hier gelingen. Sie zeigen, dass sie den Humor der LoL-Community verstehen und verinnerlicht haben.

Gilt als geniales Musik-Video: KDA.

Überhaupt gilt Riot Games als genail darin, ihr Spiel zu bewerben. Sie treffen immer wieder den Geschmack der LoL-Spieler und können die Spielerschaft so aktivieren.

Der Musik-Track KDA hat Maßstäbe für Games gesetzt: Musik-Video sollte Skins verkaufen, wird zum viralen Hit.