LoL: Jungler lost fröhlich lächelnd absolute Todes-Gruppe für Worlds 2021 aus

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie schwer die Gruppen werden, hängt stark davon ab, in welche Gruppen die „starken Teams“ der Play-Ins zugelost werden: Hamwha Life Esports (die Church of Chovy) u nd LNG Esports aus China könnten für Teams aus Europa und den USA ein frühes Aus bedeuten. Auch wenn sie nicht ganz so stark sind wie die Top 3: FunPlus Phoenix, DAMWON Gaming und Edward Gaming.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beide Teams sind auf allen Positionen exzellent besetzt: In Rankings der „besten LoL-Spieler der Welt“ tauchen die Spieler der beiden Teams in verschiedenen Reihenfolgen immer wieder auf. Vor allem Doinb, Showmaker, Canyon und Tian gelten als absolute Ausnahme-Spieler. Auch die Supporter der Teams, Crisp und Beryl, setzen Maßstäbe.

Was macht die Gruppe so übel? Damwon Gaming (Südkorea9 und FunPlus Phoenix (China) sind aktuell die beiden besten LoL-Teams der Welt. Bei den Buchmachern sind es die beiden Teams, mit den höchsten Chancen die WM zu gewinnen. Da ist auch nicht sonderlich knapp. Außer ihnen hat nur „Edward Gaming“ noch ganz gute Quoten.

Meistens ist es so, dass Teams aus Südkorea und China stärker sind als Teams aus den USA und Europa. Daher wollen diese Teams möglichst “wenig Asiaten” in ihrer Gruppe.

So funktionieren die LoL Worlds: Es gibt 4 Gruppen mit je 4 Teams. Die spielen jeweils zweimal gegeneinander in “Best-of-One-Matches”. Nur die beiden besten Teams einer Gruppe kommen ins Virtelfinale.

Insert

You are going to send email to