LoL: Ein bekannter Support-Champion ist auf einmal richtig stark, obwohl er gar nicht verändert wurde

Aktuellen Informationen nach wird Janna beim nächsten Patch nicht generft werden, wodurch man davon ausgehen kann, dass sie weiterhin so erfolgreich bleibt. Für viele ist die Support-Position aktuell ein schwieriges Thema, da viele nervige Champions den Spielern das Leben zur Hölle machen. Ganz besonders ein verfluchter Baum: LoL: Ein Champion performt so gut als Supporter auf der Botlane, dass Spieler einen Nerf fordern

Janna ist richtig gut, wenn es ums Disengagen geht. Das heißt, mit ihr kann man Gegner gut fernhalten. Dafür sind eigentlich all ihre Fähigkeiten gut. Mit ihrer Q kann sie mehrere Gegner in die Luft werfen. Mit ihrer W verlangsamt sie Gegner und durch ihre Passive werden ihre Teammitglieder schneller. Ihre Ultimate kann bei einem großen Gegnerangriff alle Gegner wegschleudern und ihre Teammitglieder heilen.

Janna ist in LoL ein klassischer Enchanter-Supporter, der seit 2009 auf der Kluft unterwegs ist. In letzter Zeit war sie ein eher unscheinbarer Supporter: Obwohl sie solide performte, hat man sie nicht oft gesehen. Aktuell gehts ihr aber richtig gut, wenn man sich ihre Statistiken anschaut.

Die Meta in League of Legends ändert sich nicht nur durch Buffs und Nerfs. Manchmal reicht es, dass ein Champion stark ist, damit ein anderer auch stark wird. Das ist aktuell mit Janna passiert, die nicht gebufft wurde, aber aktuell trotzdem richtig gut ist.

