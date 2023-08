LoL: Champion war nutzlos in der Arena, gewinnt nach Buff plötzlich 68 % seiner Matches: „Wer dachte, das sei eine gute Idee?“

Am 20. Juli 2023 erschien Arena, der neue Modus in League of Legends. Der 2v2v2v2-Modus setzt den Fokus auf Duelle ohne Lanes und Minions. Bard war sehr schwach in dem Modus und wurde stark gebufft. Zu stark, denn nach nur 24 Stunden wurde er wieder generft.

Wie wurde Bard für Arena gebufft? Für seine Passive sammelt Bard in der Regel Glocken auf der Map, dafür kriegt er Stacks, die ihn in gewissen Intervallen stärker machen. Dies gestaltet sich aber im Arena-Modus schwieriger, wodurch er gebufft wurde.

Glocken, die zum Upgrade benötigt werden, von 5 auf 2

AP-Skalierung seiner Meeps von 30 % auf 60 %

Zeit, bis die W aktiv ist, von 10 auf 8 Sek

W hat nun 70 Fähigkeitstempo

Max. W-Pakete: 3 auf 33

W-Heilung: 2x

E hat nun 70 Fähigkeitstempo

Diese Änderungen beziehen sich nur auf den Arena-Modus. Vor allem die ersten beiden Buffs sind unglaublich stark und machen Bard vom Supporter zum wahren AP-Monster. Mehr als doppelt so schnell seine Upgrades zu bekommen, stärkt Bard enorm.

Über einen Mythos der Champion-Balance sprach zuletzt auch ein Entwickler:

Entwickler von LoL sagt: Ein Mythos bei der Champion-Balance, an den viele glauben, ist falsch

Sie haben einfach alles in seinem Kit gebufft

Wie performte Bard nach den Buffs? Wie Dexerto berichtet, schoss Bards Arena-Winrate nach nur ein paar Stunden auf 68 %. Damit landete Bard auf dem ersten Platz aller Champions bezüglich der Winrate. Riot schoss ein wenig über das Ziel hinaus.

Auch in einem Reddit-Post wurde nach den Buffs und den Daten der Winrates von vielen Usern ein Fazit gezogen:

QuackologistExpert: Wer hielt es für eine gute Idee, diese Bard-Änderungen in der Arena durchzuziehen? Jeder pickt Bard, geht Full-AP und killt jeden mit 1-2 Autoattacks lmao.

Joaoseinha: Jeder, der Bard mindestens 1-mal gespielt hat, konnte dir sagen, dass diese Buffs vieeel zu Overkill werden. Sie haben einfach alles in seinem Kit gebufft.

Proxnite: Endlich zeigt Bard, dass er das ursprünglich unsterbliche kosmische Wesen ist, das den Sterblichen mit seinen Tuten und Blasen Angst einjagt.

Immerhin nehmen die meisten Spieler die kurze Dominanz von Bard mit Humor, denn nach circa 24 Stunden wurde Bard direkt wieder generft.

Was wurde dann an Bard generft? Angst vor Bard braucht ihr aber keine mehr haben, denn nach 24 Stunden erschien ein Micro-Patch, der auf Twitter verkündet wurde und Bard wieder nerft.

(Alle Modi) Bugfix: Bards W heilt wieder seine Teammates

(Arena): Die Buffs zu seiner Passiven wurden wieder zurückgenommen, seine Glocken upgraden wieder nach 5 Stacks, und die AP-Ratio seiner Meeps geht von 0.6 auf 0.3 zurück

Tja, lange hatte Bard keine Vorherrschaft im neuen Modus. Wie er sich jetzt nun schlägt, sehen wir in ein paar Tagen. Der neue Modus scheint aber in Zukunft noch einiges in Petto zu haben. Mal gucken, welche Champions in den nächsten Wochen OP sein werden.

Habt ihr den Modus schon gespielt? Welche Champions findet ihr zu stark? Schreibt es in die Kommentare.

Eine Meinung zum neuen LoL-Modus findet ihr hier:

Ich habe gerade in LoL so viel Spaß wie seit Jahren nicht mehr – Ein neuer Spielmodus ist Schuld