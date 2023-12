„Sieht echt aus, oder er ist ein großartiger Schauspieler“ – Streamer verliert offenbar live auf Twitch das Bewusstsein

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was wird da diskutiert? Viele Zuschauer sind sich uneinig darüber, ob der Ohnmachtsanfall von LetsHugo echt oder doch nur gespielt ist. So schreibt ein Fan im Chat, der Streamer verdiene einen Oscar, während andere sich schnell nach seinem Wohlbefinden erkundigen oder zugeben, sich selbst ganz schön erschreckt zu haben.

Was war das für eine Situation? In einem weihnachtlichen Stream am 26. Dezember 2023 öffnete LetsHugo Geschenke, die er von seinen Zuschauern erhalten hatte. In einem Geschenk verbarg sich ein kleines Holzkistchen.

Der Luxemburger „LetsHugo“ (20) wurde 2023 zu einem der größten deutschsprachigen Streamer auf Twitch . In einem Stream öffnete er Weihnachtsgeschenke von seinen Fans, doch nicht alle Zuschauer meinten es gut mit ihm: In einem Geschenk versteckte sich eine fiese Überraschung.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to