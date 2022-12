Ein Shooter im Stil von Rick & Morty erobert den Xbox Game Pass – Ist das jetzt gut oder schlecht?

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Anders als Sony allein mit God of War: Ragnarök und Nintendo mit dem neuen Pokémon Karmesin und Purpur , fehlen Microsoft und Xbox die großen Blockbuster in diesem Jahr.

Xbox fehlen 2022 die großen Releases aus eigener Produktion, wie etwa Age of Empires 4 oder Halo: Infinite im Jahr zuvor. Neben solchen Größen wäre High on Life vermutlich eher untergegangen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So gut ist der Start: High on Life hatte zu Release mit Problemen zu kämpfen, die jedoch schon mit dem ersten Hotfix wenige Tage später behoben wurden. Entsprechend gemischt fallen aber die Bewertungen aus:

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

High on Life schlägt dabei in die gleiche Kerbe wie der Cartoon, auch wenn sie nichts miteinander zu tun haben: Aliens erobern die Erde und nutzen Menschen als Droge. Ihr spielt einen Kopfgeldjäger, der mit empfindungsfähigen Waffen Jagd auf diese Aliens macht.

Was ist das für ein Shooter? High on Life wurde erstmals im Xbox & Bethesda Showcase vorgestellt und war eines der Highlights von der gamescom 2022 . Der völlig abgedrehte Shooter stammt von einem der Schöpfer des verrückten Erwachsenen-Cartoons Rick & Morty: Justin Roiland, der Stimme von Rick und Morty.

Am 13. Dezember startete der Shooter High on Life auf PC und Xbox. Nur wenige Tage später hat es sich zu dem beliebtesten Spiel im Xbox Game Pass gemausert. Das ist gut für das Spiel – aber nicht so sehr für den Game Pass.

Insert

You are going to send email to