Neues Koop-Spiel auf Steam zeigt Gameplay und Kampfsystem, lockt mit Action-Kämpfen in feindlichen Galaxien

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Spiele, die euch in eine weit entfernte Galaxie entführen, sind sehr beliebt. Als größeres Spiel in diesem Genre kam dieses Jahr Starfield heraus und hat jetzt schon sein erstes großes Update für euch:

Die gezeigte Mission startet im Raumschiff, in welchem ihr über eine galaktische Kriegskarte eure Mission erst einmal auswählen müsst. Dann steigt ihr in den „Hellpod“, eine kleine Kapsel, die euch und eure Kameraden auf den ausgewählten Planeten befördert.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Insert

You are going to send email to