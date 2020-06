Hearthstones neues Abenteuer ist so gut, dass es mich aufregt

Das neue Hearthstone-Abenteuer ist richtig gut, spielt aber mit den Gefühlen der Nutzer um Geld zu verdienen. Cortyn von MeinMMO findet das ziemlich hinterhältig.

Wenn ich ehrlich bin, dann erwarte ich von einem Hearthstone-Abenteuer nicht viel. Für mich hat ein Abenteuer nämlich auch immer etwas mit cooler Story zu tun und das war in Hearthstone eher selten bis nie der Fall. Doch mit „Die Höllenfeuerprobe“ hatte sich das gewandelt. Egal wie ich es auch drehe und wende, das kostenlose Abenteuer war richtig gut.

Die Story in 17 Kapiteln ist richtig cool gemacht. Sie handelt von der Forscherin Aranna Sternensucher, die im Schatten ihrer Schwester steht. Sie erforscht die Scherbenwelt und trifft dabei eine Naga in Gefahr. Sie findet etwas über die Bedrohung der merkwürdigen „Rostlegion“ heraus und macht sich auf, um diese zu bezwingen. Dabei trifft sie neue Charaktere, die „Außenseiter“ sind. Nicht nur die Naga kommt dazu, sondern auch ein Sporregar, ein Orc und sogar eine weibliche Zerschlagene – die hat man bisher nichtmal in World of Warcraft gesehen.

Die Zerschlagene ist cool – und es endet leider nicht gut.

Tolle Charaktere und eine klasse Geschichte

All diese Charaktere sind liebenswert und interessant, obwohl sie nur wenige Sätze sprechen. In fast jedem Kampf geben sie den einen oder anderen Kommentar ab, sodass sie schnell ans Herz wachsen. Es sind in diesem Fall mehr als einfache Karten, sondern tatsächliche Charaktere und „Helden“, auf die man sich im Notfall verlassen kann. Wie oft der kleine Sporregar mich mit seinen Pilzen gerettet hat, kann ich vermutlich gar nicht mehr an den Händen abzählen.

Illidan, der Gott des Reimens – denkt er zumindest.

Doch es ist nicht nur die Geschichte an sich, sondern auch die Art der Präsentation. Jeder Schritt des Abenteuers wird nämlich von Illidan kommentiert, der zumeist in Reimen spricht. Auch Aranna und die anderen wichtigen Charaktere reimen den Großteil der Zeit. Zwar sind die Reime manchmal so schlecht oder unrein, dass meine Deutschlehrerin mich dafür damals viergeteilt hätte, aber das macht auch irgendwie den „Trash-Charme“ des Abenteuers aus.

Auch Aranna reimt – sie ist zumindest besser als Illidan.

Spätestens wenn Aranna und Illidan gemeinsam in bester „Team Rocket“-Manier reimen, dann kann ich mir ein Grinsen nicht verkneifen. Als die beiden dann anfangen über ihre Geschwister abzulästern, erreicht der Humor seinen Höhepunkt. Die beiden beschweren sich über Druiden und Illidan merkt an, dass er ja 10.000 Jahre gefangen war, während sein Bruder „ein Nickerchen“ gemacht hat.

Druiden sind schlimm. Die beiden Dämonenjäger lästern ab.

Ja, die Höllenfeuerprobe war richtig, richtig gut.

Und jetzt kommt das große „Aber“.

Die Kampagne ist eine Verkaufsaktion

Die ganze Story ist im Grunde nur eine riesige Werbung für die neue Heldin im Shop. Denn zeitgleich mit der Veröffentlichung der Höllenfeuerprobe kann man Aranna Sternensucher auch im Shop kaufen – zusammen mit 20 der aktuellsten Kartenpackungen und einem Kartenrücken für 20 €.

Sicher, das Angebot ist ziemlich fair. Selbst wenn man die Heldin Aranna Sternensucher gar nicht haben will, sind 20 € für 20 Kartenpackungen aus Ruinen der Scherbenwelt ein ziemlich gutes Angebot – im Vergleich zu den regulären 15 Packungen für 20 €.

Dennoch werde ich das miese Gefühl nicht los, dass Blizzard da mit meiner Zuneigung zu den Charakteren spielt. Über 17 Missionen hat man Aranna kennengelernt, ihre Geschichte erlebt. Ich war dabei, wie sie Freunde gefunden und wieder verloren hat und durfte mir ziemlich lange ihre witzigen Reime anhören.

Aranna ist ziemlich cool – aber wer sie spielen will, muss sie kaufen.

Dieses Vorgehen erinnert mich an diese typischen asiatischen Gacha-Games, bei dem Anime-Fans mit ihren „Best Girl“ angelockt werden. Wer dort die ganze Story zum persönlichen Lieblingscharakter will, muss meistens viel Echtgeld bezahlen. Ganz ähnlich fühlt es sich jetzt mit Aranna an, auch wenn natürlich der „Lootbox“-Faktor fehlt. Zum Glück.

Nachdem ich mit ihr die Kampagne gespielt habe, will ich gar nicht mehr Illidan im gewerteten Modus zocken, sondern nur noch Aranna.

Aber vielleicht ist das auch nur mein ganz persönliches Problem. Ich seh‘ mich auf jeden Fall schon 20 € auf das Problem werfen – und das wurmt mich ziemlich.

Aber wie seht ihr das?