Die Höllenfeuerprobe in Hearthstone ist jetzt live und ihr könnt das Solo-Abenteuer spielen. Es warten die bisher wohl 17 witzigsten Missionen auf euch.

In Hearthstone ist ein neues Abenteuer live, das ab jetzt alle spielen können. „Die Höllenfeuerprobe“ könnt ihr ganz einfach im Hauptmenü unter „Solo-Abenteuer“ anwählen und direkt loslegen, falls ihr den Dämonenjäger schon freigeschaltet habt. Sonst müsst ihr erst noch den Prolog spielen, der aber schnell abgeschlossen ist.

Worum geht es in dem Abenteuer? Das Abenteuer ist linear und erzählt die Geschichte von Aranna Sternensucher. Das ist die Schwester von Elise Sternensucher, die ihr bereits aus der Forscherliga kennt. Im Schatten ihrer Schwester versucht Aranna auch etwas zu bewegen und ist in die Scherbenwelt gereist, um neue Dinge zu erforschen. Dabei trifft sie aber recht schnell auf viele Charaktere in Gefahr und die Feinde der mysteriösen „Rostlegion“. Wir erleben ihre Entwicklung von einer Forscherin zur Dämonenjägerin.

Illidan reimt – und das ohne Pause.

Was macht das Abenteuer besonders? Nicht nur die Kämpfe sind kreativ gestaltet, sondern auch die Story drumherum. Die ist dieses Mal sogar noch lustiger als sonst, weil der Erzähler (Illidan) und auch die meisten Charaktere fast immerzu in Reimen sprechen. Trotz dieser eher lustigen Erzählweise, ist die Geschichte ein geradliniger Story-Strang, der sich durchaus zu spielen lohnt und mit vielen Anspielungen etwa auf World of Warcraft aufwartet.

Aranna hat dabei aber nicht so viel Glück, wie ein Hexenmeister mit seinem 0,000017%-Erfolg.

Auch Aranna reimt ohne Ende – mehr schlecht als recht.

Was kostet das Abenteuer? „Die Höllenfeuerprobe“ ist kostenlos für alle Spieler und besteht aus insgesamt 17 Kämpfen. Ihr müsst weder Echtgeld noch Gold bezahlen, sondern kommt umsonst in den Genuss der Story.

Welche Belohnungen gibt es? Die Belohnungen für das Abenteuer fallen recht mau aus – dafür ist es aber auch umsonst.

Aktuell gibt es für den Abschluss des ersten Kapitels (also der ersten 4 Kämpfe) eine Quest, die mit 3 Kartenpackungen belohnt. Abgesehen davon gibt es für das Bestehen des ganzen Abenteuers noch einen exklusiven Kartenrücken, den ihr nur so erhalten könnt.

Der Abschluss spendiert diesen Kartenrücken.

Die wahre Belohnung ist allerdings das Erleben der ziemlich witzigen Story mit den lustigen Reimen. Hier haben die Entwickler sich alle Mühe gegeben, gleichzeitig eine vernünftige und doch ziemlich witzige Geschichte zu erzählen und in Hearthstone umzusetzen.

Habt ihr das neue Abenteuer schon gespielt? Oder sind die Belohnungen für euch zu gering?