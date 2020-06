Hearthstone: Irre viel Glück – Hexenmeister erlebt 0,000017%-Chance

So eine irre Hearthstone-Kombo erlebt man nur ein einziges Mal. Kein Wunder, denn die Chance darauf ist verschwindend gering.

Wie bei Kartenspielen üblich basiert in Hearthstone einiges auf dem Zufallsfaktor. Doch während einige Karten nur eine unterhaltsame Chance von 50:50 aufweisen, gibt es auch komplexere Karten, die mit mehr Glück für irre Spielzüge sorgen. Manche Kombo zwingt den Gegner sogar, 48 Karten zu ziehen.

Was ist passiert? Der Spieler xChaos-WZW hat im Subreddit von Hearthstone einen Beitrag veröffentlicht und dort einen Clip von einer Partie gezeigt. Er spielt als Nemsy die Hexenmeister-Version von Galakrond aus, die vier zufällige Dämonen herbeiruft. Was dabei geschieht, seht ihr hier:

Anstatt vier unterschiedliche Dämonen herbeizurufen, ruft Galakrond vier mal denselben Dämon herbei und zwar „Gefangener Antaen“. Dieser ist für 2 Züge inaktiv, erwacht dann jedoch und verursacht 10 Schadenspunkte, die zufällig auf alle Feinde aufgeteilt werden.

Was bedeutet das? Im Falle dieser Partie sind das also satte 40 Schadenspunkte, die den Gegner in 2 Zügen überwältigen. Da die Diener noch als „inaktiv“ gelten, gibt es auch keine Möglichkeit für den Priester, sie vorzeitig vom Spielfeld zu entfernen. Er hat damit quasi einen Timer gesetzt, den der Priester noch hat, um das Spiel zu gewinnen.

Nach eigenen Aussagen hat xChaos-WZW das Spiel dann übrigens gewonnen und konnte auch noch erleben, wie alle vier Antaen ihre Laser auf Tyrande und ihre Diener abfeuern.

Wie wahrscheinlich ist das? Gegenwärtig gibt es 49 verschiedene Dämonen im „Standard“-Spielmodus. Die Wahrscheinlichkeit, einen speziellen Dämonen 4 Mal mit Galakrond zu bekommen liegt demnach bei superniedrigen 0,00017% – oder anders gesagt bei einer Chance von 1 : 5.764.801!

Es ist also äußert unwahrscheinlich, dass der Spieler xChaos-WZW diese Kombination noch ein weiteres Mal zu sehen bekommt. Vielleicht sollte er mit so einem Glück eher Lotto spielen gehen …