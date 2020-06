Hearthstone: Diese irre Kombo besiegt den Feind in der ersten Runde

Eine Kartenkombo in Hearthstone, die den Gegner besiegt, bevor er jemals an der Reihe war? Das gibt es – ist aber ungeheuer schwer zu erreichen.

In Hearthstone gibt es viele lustige Kombinationen, die besonders im „wilden“ Spielmodus dafür sorgen können, dass Spieler innerhalb eines Zugs besiegt werden. Solche „OTK-Kombos“ (One-Turn-Kill) gehören schon ewig zum Spiel und sind meistens ziemlich schwer umzusetzen. Jetzt hat ein Spieler allerdings einen Weg gefunden, eine Partie gleich in der allerersten Runde zu entscheiden – und zwar, bevor der Gegner auch nur ein einziges Mal am Zug war.

So läuft die Runde-1-Kombo ab

Was ist das für eine Kombo? Die Kombo funktioniert nur um „wilden“ Spielmodus und benötigt schon in der Starthand die perfekten Karten – sowohl beim Gegner als auch bei sich selbst. Der Priester muss zweimal Gedankensicht und zwei „Strahlender Elementar“ auf der Hand haben. Eine dieser Karten kann er zu Beginn seines Zuges noch ziehen. Dann muss alles exakt so ablaufen:

Gedankensicht (1) kopiert Elementarbeschwörung von der Hand des Magiers.

Der Priester spielt Elementarbeschwörung und dann einen Strahlender Elementar.

Es folgt die Gedankensicht (2), deren Kosten durch den Strahlender Elementar gesenkt sind. Diese beschert eine Hervorrufung.

Hervorrufung wird gezaubert und erschafft sehr viele Magierzauber.

Elementarbeschwörung wird gewirkt und erlaubt, den zweiten „Strahlender Elementar“ auszuspielen.

Glyphe der Urzeit wird gewirkt und erschafft „Gedankenspiele“.

„Gedankenspiele“ ruft einen Flammenschürer herbei.

Noch eine Glyphe der Urzeit wird gewirkt und erschafft wieder „Gedankenspiele“.

Gedankenspiele ruft noch einen Flammenschürer.

Anschließend entfesselt der Priester den Rest der zahlreichen Zauber, die 0 Mana kosten. Bei jedem Zauber verursachen die Flammenschürer 2 Schaden an zufälligen Feinden, was nur den gegnerischen Helden treffen kann.

Das Ende der Situation ist ein toter Magier, die absolut keine Chance hatte, sich zu wehren – denn er war niemals an der Reihe.

Wie wahrscheinlich ist diese Kombo? Nahezu unmöglich. Im normalen Gameplay wird man sie wohl niemals sehen. Das ganze Setup ist gestellt und der Priester ist förmlich auf die Mitarbeit des Magiers angewiesen, dass dieser in seiner Starthand die notwendigen Karten besitzt. Doch, dass dieser Fall eintritt und Gedankensicht auch gleichzeitig noch die richtigen Karten kopiert ist sehr unwahrscheinlich. Dass dann noch Hervorrufung genügend Zauber erschafft, die genutzt werden können, ist ebenfalls sehr unrealistisch.

Tod in Runde 1 – es ist möglich!

Es bleibt also eine gestellte Szene, die zugleich aber eindrucksvoll zeigt, was zumindest in der Theorie möglich wäre, wenn alle Sterne richtig stehen (und Ostern auf Weihnachten fällt).

Habt ihr eine solche Glückskombo bereits einmal gesehen? Kennt ihr eine andere Möglichkeit, mit der man bereits in Zug 1 gewinnen kann?