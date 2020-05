In Hearthstone hat Blizzard offenbar die Spendierhosen angezogen. Ihr könnt gerade eine Heldin aus dem Shop abstauben – und zwar komplett kostenlos und ohne viel aufwand.

In Hearthstone gibt es inzwischen eine ganze Reihe von optionalen Helden, welche die gewöhnlichen Helden ersetzen. Das hat keinen spielerischen Nutzen, sondern ist lediglich eine optische und akustische Spielerei. Die Helden haben eigene Animationen und Voice-Lines, die sie in Emotes zum Besten geben.

So bekommt ihr Nemsy: Um Nemsy Nimmertot zu erhalten, müsst ihr lediglich in Hearthstone einloggen und den Shop öffnen. Eure Auswahl sollte sofort auf Nemsy befinden, die mit dem Vermerk „kostenlos“ beschriftet ist.

Mit einem weiteren Klick könnt ihr euch Nemsy sichern und sie permanent für euren Account freischalten – ganz ohne dafür irgendetwas zu bezahlen.

Als Hexenmeister könnt ihr sicher gut Dämonenjäger verspotten – so wie viele Spieler.

So sieht es gerade im Shop aus – Nemsy ist kostenlos!

So wählt ihr Nemsy aus: Wenn ihr Nemsy freigeschaltet habt, solltet ihr danach eure Sammlung aufsuchen. Am oberen Rand könnt ihr das kleine Symbol für die Heldenauswahl anwählen.

Blättert durch die Seiten, bis ihr Nemsy gefunden habt. Macht einen Rechtsklick auf sie und bestätigt mit dem Button „Favorit setzen“. Dann ist Nemsy künftig euer Hexenmeister und ersetzt Gul’dan. Ihr könnt aber jederzeit wieder zurückwechseln, wenn ihr eure Meinung ändert.

Nemsy reitet auf einem Sumpfungeheuer – wie es sich für Hexenmeister gehört.

Wie lange gilt das Angebot? Wie lange es möglich ist, Nemsy umsonst zu ergattern, ist nicht klar. Wer Interesse an der Hexenmeister-Gnomin hat, sollte sich also beeilen.

So hat man Nemsy eigentlich bekommen: Nemsy war eigentlich eine etwas umständlichere Belohnung, die man nur über bestimmte „Fireside Gatherings“ bekommen konnte. Das waren Events, etwa in Kneipen und Gasthäusern. Dass man Nemsy nun „einfach so“ bekommt, kommt ganz klar den Spielern entgegen, die Hearthstone vor allem am PC zocken.

Habt ihr euch Nemsy schon geschnappt? Oder interessiert euch die todbringende Gnomin gar nicht?