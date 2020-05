Zur Legende zu werden ist in Hearthstone gerade wohl besonders leicht. Zumindest die Zahl der Legenden-Spieler explodiert derzeit.

Im gewerteten Spielmodus von Hearthstone ist der Rang „Legende“ die höchste Auszeichnung, die Spieler sich verdienen können. Egal ob im Standard- oder Wild-Format, ganz oben an der Spitze wartet der Rang Legende für die besten Spieler. Je nach Region tummeln sich dort immer nur wenige Tausend Spieler.

Doch das hat sich offenbar geändert. Denn im April ist die Anzahl der Spieler, die den Rang Legende erreichte, förmlich explodiert.

Was ist passiert? Verschiedene Analyse-Seiten zeigen, wie die Spieler in Hearthstone sich auf die Ränge verteilen. Als Beispiel soll hier Europa dienen. Im März gab es im „Standard“-Format 6.515 Spieler, die den Rang Legende erreichten. Im April waren es satte 60.336 Spieler – der Wert hat sich also fast verzehnfacht.

Hearthstone Census till Apr.30 20:50 (GMT+8)

Asia Standard Legend:18776

Asia Wild Legend:2252

NA Standard Legend:30971

NA Wild Legend:4531

EU Standard Legend:60366

EU Wild Legend:8769

CN Standard Legend:118247+++

CN Wild Legend:84809+

Woher kommen all die Legenden-Spieler? Warum es im April so viele Spieler auf dem Rang „Legende“ gibt, dürfte gleich drei Gründe haben, die alle zusammen wirken. Das wären:

Mehr Spieler spielen Hearthstone, da viele zuhause bleiben müssen

Ein neues Ranking-System wurde mit der aktuellen Erweiterung eingeführt

Die neue Klasse Dämonenjäger ist extrem stark

Was ist das neue Ranking-System? Hearthstone hat sein altes Ranking-System abgelegt und verfügt stattdessen über ein frisches System. Es gibt jeweils 10 Ränge in den Kategorien „Bronze“, „Silber“, „Gold“, „Platin“ und „Diamant“. Wer es über Diamant 1 schafft, der steigt in den Rang „Legende“ auf.

Das neue Rang-System lockt mit Sicherheitsstufen und Belohnungen. Das motiviert viele Spieler.

Ist das neue Ranking-System einfacher? In gewisser Weise ja. Zum einen gibt es alle 5 Ränge eine Sicherheitsstufe. Wenn man Rang 1 oder Rang 5 der jeweiligen Kategorie erreicht, kann man nicht unter diesen Punkt zurückfallen, außer beim monatlichen Reset. Das macht Serien von Niederlagen auch nicht so frustrierend, weil man nie zu weit nach unten abrutschen kann. Gleichzeitig erhöht das Erreichen einer neuen Sicherheitsstufe die Belohnung, die Spieler am Ende des Monats erhalten. Das motiviert und spornt weiter an.

Zuletzt gibt es einen Sterne-Multiplikator zum Start einer neuen Saison. Wer im vorangegangenen Monat etwa „Platin 5“ erreicht hatte, der startet in der neuen Saison wie alle anderen auf „Bronze 10“, bekommt aber pro Sieg 6 Sterne angerechnet anstatt nur einen einzigen. Dieser Bonus nimmt zwar mit steigendem Rang ab, sorgt aber dafür, dass jeder schnell an die Erfolge aus dem Vormonat anknüpfen kann.

Dämonenjäger sorgt für Aufwind: Ein weiterer Faktor dürfte die Einführung der neuen Klasse Dämonenjäger sein. Die erfreut sich großer Beliebtheit und wird von vielen Spielern aktuell als übermächtig eingestuft – trotz erster großer Nerfs. Die Klasse ist vergleichsweise simpel zu spielen, hat eine hohe Siegesrate und die Matches vergehen sehr schnell. Im Regelfall steht in einem Kampf gegen einen Dämonenjäger der Sieger bereits nach 6 bis 7 Minuten fest. Das wird von vielen Spielern auch gerade verspottet.

Der Dämonenjäger spielt sich schnell und zuverlässig.

All das führt dazu, dass aktuell besonders viele Spieler den Rang „Legende“ erhalten. Wer diesen Erfolg einheimsen und sich den exklusiven Kartenrücken sichern will, sollte das nun in Angriff nehmen. So leicht wie gegenwärtig wird es künftig wohl nicht mehr werden. Vor allem, weil viele auf einen weiteren Nerf des Dämonenjägers hoffen.

Habt ihr schon den Rang Legende erreicht oder arbeitet ihr gerade daran?