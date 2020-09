Hearthstone: Dieses Magier-Deck ist eines der nervigsten aller Zeiten

Wie tötet der Magier dann? Die Runde wird zumeist durch günstige Kopien von Dienern erledigt, die beim Ausspielen direkten Schaden verursachen. Das sind Karten wie die Sonnenhäschermagierin oder die Nachtklinge. Da auch sie durch den Trank der Illusion kopiert werden, kann der Magier so extrem günstig Schaden am gegnerischen Helden verursachen, bis dieser bezwungen ist.

So ein Spielstil des dauerhaften Einfrierens ist von Blizzard nicht gewollt. Vor Jahren gab es sogar einen großen Magier-Nerf, der alle Frost-Effekte ein wenig abgeschwächt hat, um so einen Deck-Typ schwerer spielbar zu machen. Dank dem Trank der Illusion und der Tortollanerpilgerin, ist diese Spielweise nun aber wieder möglich.

Was ist das für ein Deck? Es geht dabei um den sogenannten „Turtle Mage“. Dieses Deck ist in der Lage, Magier wieder in einen Zustand zu erheben, den sie damals zum Launch von Hearthstone hatten. Der Magier-Spieler ist damit in der Lage, das Spielfeld permanent mit Frost-Effekten zu überhäufen. Das wiederum sorgt dafür, dass der Gegner mit seinen Dienern niemals angreifen kann und dazu verdammt ist, das ganze Spiel einfach auszuharren.

