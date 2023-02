LoL: Spieler opfert sich in Profi-Spiel zum Ruhm des Gegners – Wird von Castern als “Gigachad” gelobt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Nachdem die Spieler das Spiel gewonnen hatten, sind sie zur Bühnenmitte gegangen und Gumayusi klaute Faker seinen Platz in der Mitte der Aufstellung (via Twitch ), bevor sie sich verbeugt hatten.

Season 13 ist in League of Legends gestartet und bringt einen neuen Cinematic Trailer mit:

Was passierte in dem Game? Während des Spiels zwischen T1 und Brion hatten die Spieler von T1 das gegnerische Team dominiert. Die Spieler um Faker zeichnen sich zwar durch ihre individuelle Stärke aus. Vor allem Keria und Gumayusi, die Botlane von T1, zeichnet sich durch eine enorme Statistik aus .

