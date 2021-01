GTA Online: Holt euch schnell 202.000 $ in 2,5 Minuten – So geht’s

GTA 5 Online bietet euch gerade die Chance, über 200.000 GTA-Dollar schnell zu verdienen. Das funktioniert mit 2 Rennen, die wir euch hier im Guide erklären.

Die zwei Zeitrennen in GTA Online sind eine Möglichkeit, schnell viel Geld zu verdienen. Und das praktisch ohne Aufwand. In dieser Woche sind die Zeitrennen Route 68 für normale Autos und Friedhof für RC-Banditos aktiv.

Beide Rennen schließt ihr in jeweils knapp einer Minute ab. Wir zeigen euch, wo ihr sie startet und geben Tipps, damit ihr pünktlich ins Ziel kommt.

Zeitrennen auf der Route 68

Wie geht das? Für dieses Rennen habt ihr eine Minute und 19 Sekunden Zeit. In dieser Vorgabe sollt ihr das Ziel erreichen. Das Gute an dem Rennen ist, dass ihr nur einer Straße folgen müsst. Es gibt also keine schwierige Route, die ihr euch einprägen müsst.

Den Startpunkt findet ihr bei der lila Stoppuhr in der Nähe von Trevors Flugplatz.

Wir von MeinMMO haben dieses Zeitrennen schon oft erfolgreich absolviert. Es zeigt sich, dass hier vor allem Autos erfolgreich sind, die eine hohe Höchstgeschwindigkeit haben. In anderen Rennen sind Handling und Bremseigenschaften wichtig, hier nicht so sehr.

Wir empfehlen dafür den Pariah. Der ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 218 km/h auf Platz 4 der schnellsten Autos in GTA Online.

In nur 1 Minute und 15 Sekunden verdient ihr 101.000 GTA-Dollar

Wir haben für euch außerdem einen Guide zusammengestellt, der über die Tücken dieser Strecke berichtet.

So gewinnt ihr das Zeitrennen auf der Route 68 in GTA Online.

RC-Bandito-Rennen Friedhof

Wie geht das? Den Startpunkt für das RC-Bandito-Rennen findet ihr in der Nähe der Maze-Bank-Büros. Auf der Karte seht ihr das Symbol einer lila Fernbedienung. Dieses Rennen ist exklusive für die RC-Banditos. Das sind die kleinen, ferngesteuerten Flitzer.

Habt ihr die RC-Wagen freigeschaltet, könnt ihr auch bei diesem Rennen 101.000 GTA-Dollar verdienen. Die Zeit von einer Minute und 19 Sekunden ist hier recht großzügig bemessen. Selbst nach einem Unfall kommt ihr noch pünktlich ins Ziel.

Das sollte euch leicht gelingen. Dann wandern die 101.000 GTA-Dollar direkt auf euer Konto.

Die kleinen Autos verhalten sich beim Fahren anders als eure großen Karren. Wichtige Tipps, damit das Rennen gelingt:

Die Anzahl der Pfeile bei den Checkpoints verrät die Enge der Kurve – ein Pfeil ist eine lockere Kurve, zwei oder drei Pfeile sind enge Kurven

Vermeidet Unfälle und orientiert euch an den Kurvengraden

Die kleinen Flitzer können auch bei höherer Geschwindigkeit enge Kurven nehmen, doch achtet auf Huckel, damit ihr euch nicht überschlagt

Beide Rennen schließt ihr in etwa 2,5 Minuten ab und füllt damit euer Konto um weitere 202.000 GTA-Dollar. Für die Rennfahrer unter euch sollte das kein Problem sein. In dieser Woche sollten die Rennen aber auch Spieler schaffen, die nicht so Renn-erfahren sind. Da die Strecken wirklich leicht sind.

Ein Besuch im Casino lohnt sich

Wenn ihr schon mal da seid … dann schaut doch auch gleich im Casino vorbei. Denn dort gibt es gerade den Toreador zu gewinnen. Dafür müsst ihr nur am Glücksrad drehen. Und das lohnt sich richtig für euch, denn der Wagen kostet eigentlich 3.660.000 GTA-Dollar.

Spieler wollen schon eine Taktik gefunden haben, mit der man angeblich immer das Podiumsfahrzeug im Casino von GTA Online gewinnt.

Für euch lohnt sich ein Besuch in GTA Online also in dieser Woche noch richtig. Doch ihr solltet euch beeilen, denn am Donnerstag wechseln wieder die Rennen und das Auto auf dem Podium im Casino.

Wenn ihr jetzt das Geld und das Auto abholen wollt, solltet ihr euch also beeilen.