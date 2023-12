Good Omens bekommt 3. Staffel auf Amazon Prime, ist wie Supernatural trifft Sandman

Egal ob Aziraphale glücklich heiße Schokolade in seinem Buchladen trinkt oder Crowley in einem brennenden Auto Queen blasted und über die britische Autobahn rast – ich freue mich über jede Sekunde mit den beiden. Natürlich ist auch der Supporting-Cast klasse besetzt: Jon Hamm (Top Gun: Maverick) ist ein wunderbar weltfremder Gabriel, während Shelley Conn (Bridgerton und Generation V) und Anna Maxwell Martin (Motherland) in ihren jeweiligen Staffeln einen genial müden Beelzebub mimen.

Warum solltet ihr Good Omens schauen? Good Omens ist für mich ganz persönlich eine absolute wohlfühl Serie . Die Abenteuer von Aziraphale und Crowley machen einfach Spaß: Die Serie hat Humor, Herz, gute Musik und eine absolut schräge Story. Wenn euch Supernatural, Sandman oder auch die Charakterbeziehungen in Our Flag Means Death gefallen haben, ist das genau die Serie für euch.

In der ersten Staffel ging es darum, das Armageddon, gefährliche Prophezeiungen und das Ende der Welt abzuwenden. Die zweite Staffel war süß und sanft, auch wenn sie vielleicht weniger freudig endete, als ein bestimmter Engel und Dämon gehofft hatten. In der dritten Staffel werden wir uns erneut mit dem Ende der Welt beschäftigen. Die Pläne für das Armageddon gehen schief. Nur wenn Crowley und Aziraphale zusammenarbeiten, können sie es wieder in Ordnung bringen. Und sie reden nicht miteinander.

Worauf basiert die Serie? Good Omens adaptiert ein Buch der Autoren Neil Gaiman und dem leider 2015 verstorbenen Terry Pratchett. Es erschien ursprünglich 1990 und wurde mit Hilfe von Gaiman für Amazon Prime Video in Zusammenarbeit mit dem BBC 2019 in sechs Episoden adaptiert. 2023 erschienen weitere sechs Folgen.

Amazon Prime Video tut das, was Netflix in letzter Zeit nicht zu schaffen scheint: Sie erneuern gute Serien um weitere Staffeln. Konkret spendiert der Streaming-Riese der gefeierten supernatural-Serie Good Omens von Autor Neil Gaiman eine dritte und abschließende Staffel.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to