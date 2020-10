Genshin Impact: Hier findet ihr heute Liben für die zweite Lootbox

Auch heute, am 27. Oktober, könnt ihr euch in Genshin Impact eine Lootbox abholen. Wir verraten, wo ihr den ominösen Händler dafür finden könnt.

In Genshin Impact läuft gerade das besondere Event „Wunderbare Wunderware“, bei dem ihr mit kleinen Lootboxen belohnt werdet. Dafür müsst ihr allerdings den wandernden Händler Liben ausfindig machen, der sich jeden Tag an einem anderen Ort versteckt. Wir verraten, an welcher Location er sich heute, am 27.10. aufhält und was ihr für ihn besorgen müsst, um eure Beutekiste zu erhalten.

Wunderbare Wunderware Tag 2 – Hier findet ihr Liben

Wo steckt Liben? Der Hinweis für heute ist, dass Liben sich in der Nähe des Ortes Quellingen (Springvale) aufhält. Dieser Ort ist gleich südlich der Hauptstadt Mondstadt. Ihr findet Liben beim östlichsten Haus der Ortschaft. Auf der Karte ist das genau über dem zweiten „n“ des Wortes „Quellingen“.

Hier findet ihr Liben, im Ort Quellingen (Springvale).

Sobald ihr Liben einmal angesprochen habt, wird seine Position für heute auch auf der Minimap vermerkt.

Morgen wird Liben sich an einem anderen Ort aufhalten.

Was will Liben? Heute möchte Liben 10 Kiefernzapfen haben. Die lassen sich, wie schon gestern die Pilze, überall in der Wildnis finden, wo Bäume herumstehen. Wer ein wenig durch Wälder streift, sollte die Kiefernzapfen innerhalb von wenigen Minuten gesammelt haben. Die meisten Spieler dürften aber ohnehin genug Kiefernzapfen im Inventar haben, denn denen begegnet man immer mal wieder.

10 Zapfen sind schnell gesammelt. Das dauert keine 5 Minuten.

Gebt ihr Liben im Laufe des Tages die 10 Kiefernzapfen, könnt ihr euch eine der noch nicht geöffneten Kisten aussuchen.

Was kann in den Kisten sein? Eine Menge. Grundsätzlich scheinen in jeder Kiste aber 30 Urgestein (Primogems) und dann eine zufällige Auswahl an weiteren Gegenständen zu sein. Wir hatten heute 20.000 Mora und 4x Des Helden Weisheit in der Box. Ein mehr als guter Tausch für einige Kiefernzapfen, die ohnehin nur im Inventar vergammeln.

So war unsere Ausbeute. Wie war eure?

Was habt ihr heute aus der „Wunderbare Wunderware“-Kiste bekommen?

Das Event überbrückt die letzten Tage, bis zum Release des großen Patch 1.1.