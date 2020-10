Neues Event bei Genshin Impact – So holt ihr euch Lootboxen

Ein neues Lootbox-Event läuft gerade bei Genshin Impact. Dafür müsst ihr nur wenige Materialien sammeln und bekommt netten Loot.

Im Koop-RPG Genshin Impact läuft seit heute (26.10.) ein neues Event, das mit besonderen Lootboxen belohnt. Wir verraten euch, wie ihr an „Wunderbare Wunderware“ teilnehmen könnt und warum sich das Ereignis lohnt.

Was ist das für ein Event? Heute findet ihr in Mondstadt einen neuen Händler. Der etwas zwielichtige Liben steht leicht nördlich vom Stadteingang, gegenüber der Blumenhändlerin. Der hat allerhand Überraschungskisten im Angebot, die ihr euch aber erst verdienen müsst. Das ist möglich, wenn ihr mindestens Abenteuerrang 12 erreicht habt.

Liben könnt ihr kaum übersehen. Er wartet heute (26.10.) an dieser Position.

Wunderbare Wunderware – So kommt ihr an die Belohnungen

Wie läuft das Event ab? Liben möchte, dass ihr ihm jeden Tag eine Auswahl an verschiedenen, recht gewöhnlichen Materialien bringt. Heute will er etwa 10 Champignons – die lassen sich recht schnell in der Wildnis farmen und die meisten dürften davon eine ganze Menge auf der hohen Kante haben.

Habt ihr Liben die Materialien gebracht, könnt ihr im Anschluss eine von sieben Überraschungskisten öffnen. Diese enthalten Belohnungen von unterschiedlicher Wertigkeit. Das können Mora, Erze oder Materialien zum Aufwerten sein. Immer dabei sind aber auch 30 Urgestein (Primogems) – alleine dafür lohnt sich die Aufgabe bereits.

Eine von 7 Kisten dürft ihr öffnen, wenn ihr die Materialien sammelt.

Beachtet, dass ihr jeden Tag nur einmal Materialien abgeben könnt und nur eine einzige Kiste pro Tag öffnen dürft. Da das Event über 7 Tage geht, könnt ihr am Ende aber alle Kisten öffnen, wenn ihr die jeweilige tägliche Aufgabe erfüllt.

Liben soll darüber hinaus jeden Tag seine Position wechseln, er erscheint also an unterschiedlichen Orten. Einen Hinweis zu seinem aktuellen Standpunkt könnt ihr bei der Event-Übersicht bekommen.

Warum ist das so lohnenswert? Selbst wenn nicht jede Kiste der große Gewinn ist, ist das erhaltene zumeist wertvoller als das, was zuvor gesammelt werden musste. Es ist also im Grunde eine Tauschaktion, die euch viel Zeit oder ursprüngliches Harz spart.

Die Ausbeute von ersten Tag. Alleine für das Urgestein lohnt es sich schon.

Aber auch abgesehen von den reinen Items lohnt sich das Abschließen des Events, denn es bringt euch auf dem Battle Pass voran. Eine entsprechende Event-Quest wurde nämlich dem Battle-Pass hinzugefügt und kann so relativ einfach erledigt werden. Dann winken noch ein paar weitere Belohnungen – je nachdem, wie weit ihr auf dem Vagabunden-Erlebnispass oder dem Gnostiker-Erlebnispass bereits vorangeschritten seid.

Wer sich ein paar Boni abholen will, sollte ab heute immer mal kurz bei Liben in Mondstadt vorbeischauen. Es lohnt sich und zumindest bisher ist der notwendige Aufwand gering.

Was hattet ihr in eurer ersten Kiste von Liben?

Denkt dran, dass ihr ab heute auch eine neue Questreihe zu Mona freischalten könnt!