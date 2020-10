So erhaltet ihr den Battle Pass in Genshin Impact

Das Modell Battle Pass ist heutzutage in Mode und da Genshin Impact ein Free2Play-Titel ist, nutzt es ebenfalls einen Battle Pass. Allerdings müsst ihr eine beträchtliche Zahl von Stunden spielen, nur um ihn freizuschalten. Der Battle Pass ist auf allen Plattformen für Genshin Impact verfügbar.

Was ist das für ein Pass? Der Battle Pass ist eine Möglichkeit für kostenlose Spiele, um kosmetische Inhalte auf eine bessere Art in ein Spiel zu bringen, als wenn sie alle Inhalte einzeln verkaufen würden. Seit dem Aufstieg von Fortnite ist diese Art von Pass weit verbreitet. Spieler haben bei einem Battle Pass das Gefühl, an dem Erwerb von kosmetischen Items mitzuarbeiten.

Ob in Epic Seven, Seven Deadly Sins Grand Cross oder CoD Warzone: Überall dort finden wir einen Battle Pass, manchmal unter einem anderen Namen, aber immer mit dem selben Prinzip.

Um ihn auszunutzen, müsst ihr viel spielen und oft spezifische Missionen erfüllen, um in dem Pass weiter voranzukommen. Je nach Art des Passes gibt es mehr oder weniger seltene Belohnungen dafür.

Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Pässen:

Die erste ist völlig kostenlos und bietet grundlegende Belohnungen

Die zweite ist eine verbesserte Version, zu dem Belohnungen und neue Herausforderungen hinzugefügt werden – jedoch für Echtgeld.

Der Battle Pass in Genshin Impact

Wie schaltet man den Pass frei? Zuerst müsst ihr lang genug spielen, um die Abenteuer-Stufe 20 zu erreichen. Sobald ihr dieses Level erreicht habt, könnt ihr von einem neuen Menü in eurem „Shortcut-Wheel“ profitieren.

Mit Abenteuer-Stufe 20 wird ein neues Menü für den Pass freigeschaltet.

Wie viele Level gibt es? Der Battle Pass in Genshin Impact enthält 50 Stufen mit Belohnungen bei jedem Level.

So sieht der Pass aus.

Muss man bezahlen? Wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind die Belohnungen im Pass blockiert. Und wie bei allen Systemen dieser Art, gibt es eine kostenpflichtige Version.

In Genshin Impact kostet diese 10,99 Euro. Natürlich gibt es auch eine Premium-Version, bei der ihr direkt 10 Stufen im Pass erhaltet, für 21,99 Euro.

Die Preise vom Battle Pass in Genshin Impact.

Wie erhöht man die Level? Um die Level zu erhöhen, müsst ihr Missionen und verschiedene Quests lösen. Zuerst müsst ihr die Daily-Quests machen, die euch jeden Tag angeboten wird. Dann gibt es wöchentliche und monatliche Aufgaben.

Hier seht ihr ein Beispiel von Quests, die ihr im Spiel erledigen müsst:

Ein Beispiel für Quests im Battle Pass.

Die Belohnungen: Was die Belohnungen angeht, so findet ihr Materialien zur Stärkung der Waffen und Charaktere, aber nicht nur das, sondern auch Münzen, die ihr für Beschwörungen verwenden könnt.

Eine BP-Truhe ist ab Stufe 30 erhältlich, die euch eine 4-Sterne-Waffe von den unten ausgeführten auswählen lässt.

Allerdings werdet ihr keine Charaktere als Belohnung freischalten können.

Deathmatch

The Viridescent Hunt

Solar Pearl

Serpent Spine

The Black Sword

Als Erinnerung: Genshin Impact ist spielbar auf PS4, PC, Android und iOS und ist weiterhin in Entwicklung für Nintendo Switch.