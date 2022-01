Genshin Impact: So schließt ihr die Quest „Der Fluss des stillen Wassers“ ab

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Ihr müsst stattdessen etwas links davon am großen Wasserfall entlang laufen. Teleportiert euch zum Watatsumi Teleportationspunkt, geht nach Norden und gleitet an der unten markierten Stelle runter. Der Eingang in die Höhle befindet sich auf dem halben Weg nach unten.

So löst ihr die Quest: Ihr findet Tsuyuko beim Sangonomiya-Schrein. Nach dem ersten Gespräch wird sie sich dann in den Südosten bewegen und beim Altar stehen. Für den nächsten Schritt der Quest müsst ihr zwei Schlüsselmuster finden, die auf eurer Karte verzeichnet sind.

Mit dem Update 2.4 von Genshin Impact kam das neue Gebiet Enkanomiya ins Spiel. Um es freizuschalten, müsst ihr vorher aber eine Quest abschließen. In diesem Guide verraten wir euch, was ihr tun müsst.

