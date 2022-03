Leaks zu Genshin Impact zeigen die kommenden Banner – Enthalten nur starke Charaktere

Ein verlässlicher Leaker von Genshin Impact hat verraten, welche Helden neben Venti und Ayato Kamisato in den Bannern sein werden. Zudem berichtete er auch von den kommenden Waffen-Bannern. MeinMMO zeigt euch die Leaks.

Welche Charakter-Banner kommen? Offiziell wurde bereits bekannt gegeben, dass in Patch 2.6 von Genshin Impact die 5-Sterne Helden Ayato Kamisato und Venti ins Spiel zurückkehren werden. Die 4-Sterne Helden kannte man bis dato jedoch nicht.

Leaker Blank hat in der Vergangenheit überwiegend korrekt über kommende Inhalte des Spiels berichtet. Demnach schaffen es diese 4-Sterne-Charaktere mit in die Banner von Ayato und Venti:

Yun Jin – Trägt einen Speer als Waffe und ist vom Element Geo.

Saccharose – Trägt einen Katalysator als Waffe und ist vom Element Anemo.

Xiangling – Trägt einen Speer als Waffe und ist vom Element Pyro.

Welcher Waffen-Banner soll erscheinen? Passend zu Ayato und Venti, kommen wohl ihre 5-Sterne-Signature-Waffen in den Gacha-Banner: Der Bogen Letzter Seufzer und der Einhänder Haran Geppaku Futsu (via reddit).

Zusätzlich sollen diese 4-Sterne Waffen mit im Banner enthalten sein:

Bogen: Rostiger Bogen

Einhänder: Flöte

Katalysator: Landstreichernoten

Speer: Drachenschreck

Zweihänder: Opfergroßschwert

Wann kommen die Banner? Die Banner sind sofort verfügbar, sobald der Patch 2.6 erscheint. Das ist am 30. März, um etwa 4 bis 5 Uhr morgens, zu unserer Zeit.

Nur nützliche Charaktere in den Bannern enthalten

Warum sind die Charaktere nützlich? Während sowohl Saccharose als auch Xiangling in vielen Teams nützlich sind und auch gerne in den End-Game-Dungeon mitgenommen werden, ist Yun Jin noch nicht lange im Spiel und erfüllt eher eine Nischen-Rolle.

Venti gilt als einer der besten Charaktere im Spiel und auch der neue Hydro-Held Ayato Kamisato wird schon hoch von den Fans angepriesen. Manche sagen, dass er genauso nützlich sein werde, wie der 4-Sterne-Hydro-Nutzer Xingqiu.

Was macht Venti so nützlich?

Mit seiner Spezialfähigkeit kann Venti Gegner-Massen in einen Vortex ziehen, der gleichzeitig, regelmäßig Verwirblungen und Schaden an ihnen ausrichtet.

Zusätzlich kann er mit seiner Elementarfähigkeit zuverlässig Elementarenergiepartikel generieren, um seine eigene oder andere Spezialfähigkeiten aufzufüllen.

Ausgerüstet mit dem Artefakt-Set „Grünlicher Schatten“ senkt Venti mit Verwirblungen die Resistenz von Gegnern gegenüber den Elementangriffen, dessen Element verwirbelt wurde.

Was macht Saccharose so nützlich?

Saccharose kann mit ihrer Spezialfähigkeit Gegner zusammenziehen und sie beieinander halten, während andere Charaktere somit einfacher Schaden an mehreren Feinden gleichzeitig ausrichten können.

Sie verleiht den anderen Teammitgliedern mit ihren Talenten und Sternbildern einen Schadensboost.

Ausgerüstet mit dem Artefakt-Set „Grünlicher Schatten“ senkt sie mit Verwirblungen die Resistenz von Gegnern gegenüber den Elementangriffen, dessen Element verwirbelt wurde.

Saccharose kann den Katalysator „Von den Heldentaten der Drachenbezwinger“ tragen, der den Angriff der eingewechselten Figur um mindestens 24 % steigert.

Was macht Xiangling so nützlich?

Xiangling wird vor allem wegen ihrer Spezialfähigkeit genutzt. Ihr Feuerrad bleibt auf dem Feld und kreist um den jeweiligen aktiven Charakter, sogar wenn sie ausgewechselt wird. Er richtet hohen Schaden an.

Das Feuerrad kann Buffs einfangen, die gewöhnlich nur in einem bestimmten Radius oder Feld gelten. Steht ihr beim Auslösen des Feuerrads in einem Buff-Feld, nimmt das Feuerrad den Buff auf und behält ihn sogar, wenn ihr das Feld verlasst. So sind starke Kombos mit beispielsweise Bennett, Saccharose oder Kazuha möglich.

Was macht Yun Jin so nützlich?

Yun Jin erfüllt eine Nischen-Rolle in bestimmten Teams: Sie bufft mit ihrer Spezialfähigkeit die Standardangriffe der anderen Truppenmitglieder. Je höher Yun Jins Verteidigung ist, desto höher fällt der Buff für die Gruppe aus.

Ihre Elementarfähigkeit kann bei perfektem Nutzen auch ordentlich Schaden verursachen. Wenn ihr sie im perfekten Moment auslöst, setzt Yun Jin einen Konter ein, der den maximalen möglichen Schaden an Feinden anrichtet.

Da Yun Jin erst seit Patch 2.4 in Genshin Impact zu bekommen ist, haben viele Spieler noch lange nicht alle ihre Sternbilder freischalten können. Es kann sich also lohnen, weitere Yun Jins zu ziehen, da ihre Sternbilder ihre Fähigkeiten noch weiter verstärken.

Alle drei Charaktere lohnen sich daher zu pullen und können euer Team tatkräftig unterstützen.

Was ist mit euch? Werdet ihr an Ayatos oder Ventis Banner ziehen? Was haltet ihr von den kommenden Gacha-Bannern in Genshin Impact? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.