Gastbeitrag: Was ich mir für die Zukunft von Destiny 2 wünsche

Unser Leser heathcliff63 hat sich viele Gedanken zu dem aktuellen Stand von Destiny 2 gemacht und eine Liste aus Verbesserungsvorschlägen zusammengestellt, die wir euch in diesem Gastbeitrag präsentieren.

Nachdem ich vor einiger Zeit in einem Review schon meinen Senf über die ominöse Destiny „Community“ abgegeben habe und zu dem Schluss gekommen bin, dass es nahezu unmöglich ist, all die verschiedenen Spielertypen zufriedenzustellen, möchte ich nun doch noch auf ein paar Themen eingehen, die meiner Meinung nach zu einer deutlichen Verbesserung des Spiels beitragen könnten.

Bungie hat mit den Seasons einiges richtig, aber auch vieles falsch gemacht. Nicht nur bei uns im Clan stelle ich ein Nachlassen des Interesses fest, auch die Posts hier bei MeinMMO gehen zusehends in eine negative Richtung.

Ich glaube aber das Spiel, das ein ungeheures Potenzial in sich trägt und zumindest mir nach wie vor viel Spaß macht. Daher ein paar Verbesserungsvorschläge in einer Reihenfolge, die keine Gewichtung hat.

Ist Destiny 2 zu einfach geworden? So habt ihr entschieden

Das „leidige“ Thema PvP

Ich nehme an, jeder Spieler, der schon mal ein PvP-Match bestritten hat, verfügt über eine K/D. Diese ist pro Account eindeutig und auch im Spiel gespeichert.

Ich würde für das Matchmaking drei Gruppen vorschlagen, die eine bestimmte Bandbreite abdecken. Da ich keinen Zugang zu statistischen Daten von Bungie habe, ist die Einteilung willkürlich erfolgt und soll nur als Beispiel dienen:

Gruppe 1 (Anfänger/Gelegenheitsspieler): für Spieler mit einer K/D von 0,0 bis 1,0. Alle Modi sind aktiv und rotieren nach dem Zufallsprinzip. Einsatztrupps sind nicht zugelassen, Levelvorteile deaktiviert.

für Spieler mit einer K/D von 0,0 bis 1,0. Alle Modi sind aktiv und rotieren nach dem Zufallsprinzip. Einsatztrupps sind nicht zugelassen, Levelvorteile deaktiviert. Gruppe 2 (Fortgeschrittene): für Spieler mit einer K/D zwischen 1,0 und 2,0. Alle Modi sind aktiv und können einzeln angewählt werden. Einsatztrupps sind zugelassen, Levelvorteile deaktiviert.

für Spieler mit einer K/D zwischen 1,0 und 2,0. Alle Modi sind aktiv und können einzeln angewählt werden. Einsatztrupps sind zugelassen, Levelvorteile deaktiviert. Gruppe 3 (Profis): für Spieler mit einer K/D >2,0. Beschränkung nur auf ein oder zwei Modi, Einsatztrupps sind erlaubt, Levelvorteile aktiviert. Eventuell noch Verschärfung der Bedingungen durch Verbot von Exos, Beschränkungen auf gewisse Waffenklassen oder Sperre der Superfähigkeiten (könnte man abwechselnd im Wochenrhythmus aktivieren). Dies wäre quasi als Ersatz für die Trials und Comp zu sehen, mit eigenem Lootpool

Grundsätzlich gilt, dass Spieler einer höheren K/D nicht in einer niedrigeren Gruppe spielen dürfen, wodurch man sich das Matchmaking erleichtern und rein auf die Verbindungsqualität konzentrieren könnte.

Spieler mit einer schlechteren K/D aber sehr wohl in den „stärkeren“ Gruppen antreten können, eben um ihre K/D zu verbessern. Die K/D wird in Abhängigkeit der K/D des Gegners berechnet.

Erledige ich einen Hüter, der eine deutlich bessere K/D hat, als ich, dann bringt mir das mehr Punkte, als wenn ich einen schlechteren Spieler eliminiere.

Das Eisenbanner würde ich nur mehr einmal pro Saison, dafür aber über zwei Wochen veranstalten. Levelvorteile wären aktiviert und alle Spieler können daran teilnehmen, quasi wie ein Grand-Slam-Turnier. Von mir aus könnte man hier auch gerne wieder die Waffen und Rüstungen aus D1 zurückbringen.

Video zeigt: Im PvP von Destiny 2 müsst ihr nicht mal richtig zielen, um zu treffen

Destiny ist ein Loot-Shooter

Das sollte ja keine neue Erkenntnis sein, daher braucht das Spiel in regelmäßigen Abständen neuen Loot. Ich würde zumindest zweimal jährlich den gesamten Lootpool (auch bei den NPCs) überarbeiten und zwar abwechselnd in den Seasons erspielbar. Lootpool 1 wäre daher in Season 1 und 3 aktiv, Lootpool 2 in Season 2 und 4.

So hätte jeder Spieler die Möglichkeit, alles zu erspielen, es gäbe Abwechslung und es wäre eine zusätzliche Motivation, alle Seasons zu spielen. Destiny 2 bietet schon jetzt wesentlich mehr Aktivitäten, als der Vorgänger. Das Problem ist aber, dass diese Aktivitäten ohne aktualisierten Lootpool auch dem größten Fan irgendwann langweilig werden.

Der „Mini-Raid“ für alle

Die Raids in Destiny sind ganz klar die Krönung des Spiels, werden jedoch nur von einem Bruchteil aller Spieler betreten, geschweige denn abgeschlossen. Andererseits verfügt das Spiel mittlerweile über einige sehr interessante Mehrspieler-Aktivitäten, die – siehe Lootpool – aber vor sich hindümpeln.

Daher würde ich eine „neue“ Aktivität vorschlagen, die sich aus drei oder vier, zufällig generierten Boss-Phasen der Aktivitäten Eskalationsprotokoll, Abrechnung, Blinder Quell, Vex-Offensive, eventuell einer Schmiede, Menagerie und Sonnenuhr (hoffe, ich habe keine vergessen) zusammensetzen. Natürlich mit Matchmaking und eigenem Lootpool (aber Loot erst am Ende, damit nicht schon vorher ausgestiegen wird).

Wenn schon Recycling, dann richtig

Nachdem Bungie so oder so Waffen und Rüstungen aus Destiny 1 wieder ins Spiel bringt, warum dann nicht sukzessive alles. Man könnte das ja storytechnisch in etwa so begründen, dass unsere gesamte Ausrüstung bei der Zerstörung des Turms (und unseres Tresors) von einer abtrünnigen Kabal-Gang gestohlen und über das ganze Universum verkauft wurde.

So könnte man in jeder Saison einen oder zwei Gegenstände wieder aktivieren, im besten Fall gekoppelt an eine kleine Story Mission oder von mir aus auch in einem der verlorenen Sektoren oder einem Strike auf höherem Level, wo man den Ausrüstungsgegenstand vom Endboss erspielen kann. Natürlich dürfte man das nicht großartig als neuen Content ankündigen, sonst wäre ein Shitstorm wieder vorprogrammiert.

hat Bungie meiner Meinung nach 4 tolle und fordernde Dungeons entworfen. Es ist doch schade, dass diese nach dem Abschluss der Quest weitgehend nutzlos vor sich hin darben.

Es wäre doch toll, wenn plötzlich (ohne große Vorankündigung) zum Beispiel ein Exo-Scout-Gewehr im Design der Whisper auftauchen würde oder ein MG im Siva-Design in der Stunde Null-Mission.

Dann aber bitte ohne Zeitbeschränkung, denn das empfinde zumindest ich nur als unnötigen Stress, der meinen Spielspaß dämpft. Die Schwierigkeit alleine und die Tatsache, dass man in der Regel einen Einsatztrupp braucht, wäre doch schon Herausforderung genug.

Eventuell könnte man, wenn man die Mission in einer bestimmten Zeit schafft, das für die Hardcore-Spieler dann an einen Triumph mit eigenem Emblem koppeln.

Da ist das Ding!

Die „SRL-Weltmeisterschaft“

In Destiny 1 war ich ein großer Fan der SRL. Einerseits konnte man dadurch Ausrüstung auf Spitzenlevel bekommen, andererseits war es ein abwechslungsreiches und spaßiges Event. Gerade jetzt, wo wir über so viele Sparrows mit coolem Design verfügen, würde sich das anbieten.

Die Strecken aus D1, dazu zwei neue Kurse und schon hätte man die Voraussetzung für eine neue Betätigung.

Man könnte eine eigene Meisterschaft austragen, mit im Spiel einsehbaren Bestenlisten oder sogar einer eigenen Weltmeisterschaft. Qualifikation hierfür wird entschieden über die Bestzeiten, die man auf den einzelnen Strecken erzielt hat, die man auf Twitch oder anderswo live übertragen könnte.

Dazu noch Shader, die von der Farbgebung her an berühmte Formel 1 Rennwagen angelehnt sind, und Rüstungsornamente, die sich vom Stil her an Rennanzügen orientieren. Von mir aus auch gerne über Glanzstaub zu kaufen, damit das Everversum auch was davon hat.

Nur ein Viertel unserer Leser findet’s gut, wie Destiny 2 gerade neue Inhalte erhält

Wir wollen nichts geschenkt, aber gebt uns erreichbare Ziele

Seit je her hat Bungie ein Problem mit der Droprate von Exotics. Man pendelt ständig zwischen den Extremen. Manchmal werden einem die Exos hinterher geworfen, manchmal scheinen sie nur gerüchteweise zu existieren.

Wenn ich lese, dass manche Spieler 50 oder mehr Raid-Abschlüsse und immer noch kein Raid Exo haben, anderen aber das schon beim ersten oder zweiten Mal droppt, dann führt das nur zu Frustration und Neid.

Gerade bei den Raids, die doch sehr zeitaufwändig sind, muss mit der steigenden Anzahl der Abschlüsse die Droprate merklich zunehmen, sodass zum Beispiel beim zehnten Abschluss der Drop garantiert sein muss.

Andererseits werden Exos entwertet, wenn man sie quasi ohne jede Anstrengung erhält, wie zum Beispiel Eriana, Symmetrie, Teufels Ruin und andere. Man muss kein Psychologe sein, um zu wissen, dass ein faires Belohnungssystem und klar erkennbare Ziele für die Motivation extrem wichtig sind.

Natürlich gehören auch Zufallsdrops zu einem Spiel wie Destiny, machen eine gewisse Würze und Spannung aus, aber ich möchte wissen, dass zum Beispiel nach 100 Strikes die Chance auf ein bestimmtes Exo steigt. So kann ich auf ein Ziel hinarbeiten und die Belohnung fühlt sich befriedigend an.

Everversum ja, aber senkt die Kosten

Ich habe absolut nichts dagegen, dass Bungie mit dem Everversum zusätzliche Einnahmen generieren möchte. Ich wäre gerne bereit, für coole Ornamente, Schiffe und Sparrows Echtgeld in die Hand zu nehmen, aber die Preise sind teilweise unverschämt und stehen in keiner Relation zum Rest des Spiels.

Ich bin auch überzeugt, dass die Umsätze wesentlich höher wären, wenn die sich die Preise auf einem vernünftigen, dem Gebotenen angemessenen, Niveau befinden würden.

Weitere Systeme von Destiny 2

Das denke ich über Strikes: Ich verstehe nicht, warum Bungie den Wunsch nach Strike exklusivem Loot so nachhaltig ignoriert. Die Strikes sind ein immens wichtiger Bestandteil des Spiels, aber sogar mir wird das schon langsam langweilig, weil es sich einfach nicht mehr lohnend anfühlt.

Soweit ich mich erinnern kann, war die Situation nach einiger Zeit auch schon in Destiny 1 ähnlich und als dann der Strike exklusive Loot kam, hat das diese Aktivität ordentlich gepusht.

Destiny 2: Diese 3 Verbesserungen wünschen sich Spieler für Armor 2.0

Das denke ich über die Fraktionen: Die Fraktionen, die in D1 doch eine größere Bedeutung hatten, sind mittlerweile total in der Versenkung verschwunden und werden Neueinsteigern wahrscheinlich völlig unbekannt sein.

Auch wenn ich das Levelsystem aus D1 mit einem Exo auf Level 25 und eigenem Lootpool besser fand, so könnte man die Fraktions-Rallies, zumindest wie sie zu Beginn von D2 waren, ohne weiteres wiederaufleben lassen. Alles wäre besser, als der Status Quo der quasi Nicht-Existenz.

Das denke ich über das Level-System: Ich würde auch dringend vorschlagen, das derzeitige Level-System zu überarbeiten. Warum soll ich in einer Saison Spitzenloot mühsam erspielen, wenn zu Beginn der nächsten Saison jeder blaue Drop höher ist?

Nur um mich vielleicht 1 bis 2 Monate „mächtiger“ zu fühlen, denn spieltechnisch ist der Powerlevel nur selten wirklich relevant. Da fehlt mir ehrlich gesagt die Motivation, wenn dann erst wieder alles umsonst war.

Fazit

Ich bin überzeugt, dass uns allen noch viele Möglichkeiten einfielen, das Spielerlebnis zu verbessern. Ich wäre aber mit den oben genannten Erweiterungen, die meiner Meinung nach keinen riesigen Programmieraufwand bedeuten würden, schon zufrieden.

Ich persönlich brauche nicht jede Saison einen neuen Raid oder eine neue Mehrspieleraktivität. Natürlich sind die Raids das Prestigeobjekt und die Königsdisziplin in Destiny 2 und es ist toll, dass es sie gibt.

Aber die Aufwand-Nutzen-Relation dürfte doch eher gering sein. Nahezu jeder Automobil Hersteller leistet sich sein „Vorzeige-Modell“, verdient wird aber an der Masse der „Brot und Butter“ Autos.

Ab und zu neue Strikes oder PVP- und Gambit-Maps und vor allem neuer Loot, neuer Loot und nochmal neuer Loot. Dann könnten die Spielerzahlen in D2 wieder an die glorreiche Vergangenheit heranreichen.

Dazu noch eine offenere Kommunikation, eine schnellere Fehlerbehebung und etwas weniger „Awesomeness“, sprich: Marketing-Speech. Wir alle lieben Destiny, investieren viel Geld und Zeit, daher verdienen wir auch einen offenen und ehrlichen Umgang.

Fehler zu machen ist menschlich und diese einzugestehen ist keine Schwäche. Zu verschleiern, zu verheimlichen oder zu lügen ist aber in jeder Hinsicht verwerflich und führt zwangsweise zu einer negativen Stimmung und Misstrauen.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir Eure Meinung zu den obigen Vorschlägen mitteilt oder neue Möglichkeiten, das Spielerlebnis zu vertiefen, nennt.

Mit hüterlichem Gruß, heathcliff63.