Kann es im Jahr 2024 überhaupt noch gute MMORPGs geben? MeinMMO zu Besuch bei GameStar Talk

Es lohnt sich also auch in den kommenden Tagen, regelmäßig bei MeinMMO vorbeizuschauen. Wie hat euch der GameStar Talk gefallen? Sollen wir uns häufiger mit den Kollegen und Kolleginnen von GamePro und GameStar zusammentun, um über das beste Genre der Welt zu berichten? Verratet es uns in den Kommentaren!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to