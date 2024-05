Neues MMORPG wurde als Klon von WoW belächelt, jetzt soll das Fundament da sein, um die Großen anzugreifen

Die Entwickler von Scars of Honor haben die umfassenden Grafik-Überarbeitungen für das Free2Play-MMORPG vorgestellt. Damit unterstreichen sie trotz der fehlgeschlagenen Kickstarter-Kampagne ihren Anspruch, ein Spiel zu veröffentlichen, das mit den Genre-Größen mithalten kann.

Welche Verbesserungen bekommt Scars of Honor? Das Free2Play-MMORPG aus dem Hause Beast Burst bekam eine umfassende Überarbeitung der Grafik spendiert:

Die Texturen der Spielwelt wurden verbessert, um die Welt detailreicher zu gestalten.

Sämtliche Charaktermodelle fallen detaillierter aus, das Volk der Orks wurde modernisiert.

Das MMORPG hat jetzt eine komplett neue Beleuchtung.

Es gibt neue und verbesserte Animationen für Gesichter und Bewegungen.

Den Spielern stehen mehr Anpassungsoptionen für ihre Charaktere zur Verfügung.

Die Benutzeroberfläche wurde optimiert.

Die Vorstellung der neuen Assets könnt ihr euch in dem anderthalb Stunden langen Video ab Minute 19:11 auf Youtube ansehen. Mit dieser umfassenden Überarbeitung der Grafik möchten die Entwickler das Fundament schaffen, um beim Release in ein, zwei Jahren mit sämtlichen MMORPGs auf dem Markt mithalten zu können.

Die Industrie kämpft, Scars of Honor wächst

Was wurde noch angekündigt? Die Entwickler zeigten sich gut gelaunt, da sich das Projekt trotz der im März gescheiterten Kickstarter-Kampagne auf dem richtigen Weg befindet.

Aus dem ehemaligen Solo-Projekt von Creative Director Venelin Vasilev ist mittlerweile ein großes Studio gewachsen, zu dem mehr als 70 Mitarbeiter gehören – und das Team wächst weiter.

Der neue Discord-Kanal wurde gut aufgenommen, mehr als 10.000 Interessierte haben sich dort bereits registriert.

Über die Webseite haben sich mittlerweile mehr als 120.000 MMORPG-Begeisterte einen Account für Scars of Honor erstellt.

Die Entwickler möchten auch in Zukunft humorige Machinima-Videos veröffentlichen, so ist dieser Tage der erste Realm Report von Aragon News Network erschienen (via Youtube).

Mit dieser positiven Entwicklung trotzt das Team von Scars of Honor einer schwierigen Phase für die gesamten Gaming-Industrie, in der viele Publisher und Entwickler Projekte einstellen, Studios schließen und Mitarbeiter entlassen mussten.

Was muss ich noch zu Scars of Honor wissen? Die Entwicklung von „Scars of Honor“ begann 2021. Die ersten Assets sahen dabei so stark nach World of Warcraft aus, dass das MMORPG schnell von einigen Spielern als „billiger WoW-Klon für PC und Mobile“ gebrandmarkt wurde.

Die Entwickler versprechen ein „Free2Play-Modell“ ohne Pay2Win. Es soll zehn Klassen und acht Völker geben. Eine Lokalisierung ist auch für Deutsch geplant. Zu den Schlüssel-Features gehören skalierende Dungeons sowie Raids, Gildenhallen, Diplomatie, große PvP-Schlachten und Ingame-Landbesitz. Mehr erfahrt ihr hier: Neues MMORPG will die goldene Zeit mit WoW zurückbringen