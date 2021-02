Sieht aus, als kriegt Fortnite einen Tron-Skin – Das spricht dafür

Dieses ist nicht das einzige Crossover, über das die Community rätselt. Es wurden Hinweise gefunden, dass Fortnite bald eine Kollaboration mit einem Überraschungshit aus dem Jahr 2020 starten könnten. Es bleibt also spannend, was da noch alles auf uns zukommen könnte.

Wie könnte ein Skin aus Tron aussehen? Wie der Skin aussehen könnte, sollte diese Kollaboration tatsächlich stattfinden, ist noch nicht bekannt. In den Filmen können sich die Charaktere in coole, leuchtende Bikes umwandeln, es wäre also spannend zu sehen, wie das in Fortnite aussehen könnte.

Der Ort, die Lichter und die Umgebungen erinnern stark an die Szene, mit denen die Tron-Filme jeweils starten. Es könnte also gut möglich sein, dass dieses Crossover bald stattfinden könnte. Hier seht ihr, wie das Portal aussehen soll:

Was wurde gefunden? Fortnite postete schon eine Übertragung auf Twitter, bei der man den bekannten Charakter Jonesy reden hört. Bei dieser Aufnahme hört man ebenfalls, dass er in einen Computer „gesogen“ wird und eine Stimme ihm sagt, „er solle es sich gemütlich machen“ – Ein Zitat, das man aus dem Film Tron kennt.

Das ist gerade los in Fortnite: Wir befinden uns gerade in Season 5 – Kapitel 2 und der Zero-Point aus dem 1. Kapitel ist zurückgekehrt . Dieser dient jedoch als Portal für Charaktere und Jäger, die aus anderen Universen kommen.

In Fortnite Season 5 finden einige Crossover mit Filmen und Spielen statt. Diese bringen dann Charaktere aus anderen Universen. Wie es jetzt aussieht, könnte schon bald die nächste Kollaboration stattfinden. Wir zeigen euch, was schon dazu bekannt ist.

