Fortnite: Server Down für Patch 23.20 – Alle wichtigen Infos auf Deutsch

In Fortnite gehen heute, am 18. Januar, die Server auf allen Plattformen down (PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um einen Hotfix auf die Server zu laden.

Was passiert heute in Fortnite? Erneut werden in Fortnite die Server heruntergefahren. Es handelt sich hierbei jedoch um ein größeres Update, das möglicherweise einige Probleme im Spiel beheben soll und eventuell neue Items ins Spiel bringen wird. Wann ihr wieder zocken könnt, erfahrt ihr bei uns.

Update, 10:10 Uhr: Die Downtime hat begonnen und sobald ihr euch versucht einzuloggen, werdet ihr zurück zum Startbildschirm gebracht. Ein Update steht jedoch schon bereit zum Download und hat die Größe von 5,290 GB auf der PS5.

Fortnite: Server-Down – Wann und wie lange sind sie offline?

Das ist die Downtime am Vormittag: Die Server werden laut Epic Games voraussichtlich um 10:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren, um einen Hotfix zu installieren. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 9:30 Uhr keine neuen Runden mehr suchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wann könnt ihr wieder spielen? Es handelt sich hierbei um ein relativ großes Update. Es ist somit wahrscheinlich, dass Epic Games die Server um 11 Uhr oder aber auch um 12 Uhr wieder in Gang setzten könnte. Bestätigt ist das aber nicht.

Wann kommen die Patch Notes? Epic Games veröffentlicht für gewöhnlich nach dem Update eine kurze Liste mit Patch Notes auf ihrer Seite. Falls das passiert, listen wir sie euch hier kurz und übersichtlich auf.

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Fortnite hat mit sehr großen und gravierenden Fehlern im Spiel zu kämpfen. Dazu gehören das kaputte Parkour-Feature und verschiedene Realitätserweiterungen, die nicht so funktionieren, wie sie sollten. Es bleibt abzuwarten, ob Epic Games die Probleme mit dem heutigen Update nun endlich in den Griff bekommen kann.

In der Zwischenzeit könnt ihr über einen ehemaligen Fortnite-Pro lesen:

Ninja wurde durch Fortnite riesig auf Twitch, wollte David Beckham des Gamings werden – Was wurde aus ihm?