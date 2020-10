Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Sobald ihr so eine Hütte gefunden habt, müsst ihr nach Holzfässern suchen. Ähnlich wie die Angeln, die zum 2. Kapitel eingeführt wurden , sind in den Fässern die Besen gelagert. Ihr könnt sie dann einfach aus dem Fass nehmen. Wenn ihr die genauen Fundorte lieber im Video anschauen möchtet, könnt ihr das hier:

Was ist das für eine Aufgabe? Das Update 14.40 wurde heute, am Mittwoch, den 21. Oktober aufgespielt . Das war auch gleich der Startschuss für die Fortnite Albträume, die einige neue Challenges brachten.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. zwei × = sechszehn

Insert

You are going to send email to