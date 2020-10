Die Rückkehr von alten Gegenständen ist in Fortnite nicht unüblich. So gibt es immer wieder alte Skins, die mit einem neuen Styling in den Item-Shop zurückkehren. Ich, die Eilyn, falle öfter auf diese Masche rein und bin dann auch noch so blöd, mir die Skins immer wieder zu kaufen .

Die neue Map aus dem 2. Kapitel ist erst 4 Seasons alt, doch einige Spieler hegten immer wieder Hoffnungen, dass die alte Karte irgendwann wieder zurückkehren würde . Das Fortnite jetzt so „klein“ ist, lässt sie also befürchten, dass die alte Map gelöscht und somit nie wieder zurückkehren wird.

Was ist damit gemeint? Zum Start des 2. Kapitels in Fortnite erhielten wir eine komplett neue Map . Davor landeten Spieler 10 Seasons lang auf der gleichen Map, die immer wieder leichte Veränderungen bekam.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was bedeutet das? Dass der Patch so groß auf dem PC ausfiel, hatte seine Gründe, wie Fortnite Status ebenfalls mitteilt. Das Ganze wäre für Anpassungen auf dem PC und sorge dann dafür, dass Fortnite 60 GB weniger Speicherplatz auf der Plattform verbraucht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist das für ein Update? Das Update 14.40 wurde heute, am Mittwoch, dem 21. Oktober aufgespielt . Das war auch gleich der Startschuss für die Fortnite: Albträume. Obwohl der Patch einigen neuen Content für das Halloween-Event brachte, fiel der Download nicht größer aus.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 3 = 11

Insert

You are going to send email to