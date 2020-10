Fortnite bringt alte Skins „neu“ zurück und ich bin so blöd und kaufe sie

In Fortnite gibt es Skins, die schon lange im Spiel sind. Nach einiger Zeit kehren sie dann als komplett „neuer“ Skin in den Item-Shop zurück. MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp fällt leider immer wieder darauf rein.

Was sind das für Skins? Hier sind Skins gemeint, die entweder schon im Item-Shop erhältlich oder Teil eines Battle-Pass waren. Nach einiger Zeit bringt Epic diese zurück, doch sie haben ein Umstyling bekommen.

Diese werden manchmal als Stil-Option dem originalen Skin hinzugefügt, was für mich auch am sinnvollsten ist, weil man da nicht zusätzlich Geld ausgeben muss. Doch das ist nicht immer so, denn manchmal werden sie als komplett „neuer“ Skin separat angeboten.

Hier gleich mal ein Skin, bei dem genau das passiert ist:

Zoey aus Season 4

Die „neue“ Zoey in der Sommer-Variante

So sieht das dann aus: Zoey war ein Skin aus dem Battle-Pass der Season 4 im 1. Kapitel. Fast 10 Seasons später wurde die neu gestylte Zoey im Sommer-Paket angeboten. Es ist also der gleiche Skin, aber doch irgendwie ganz anders. Ich muss auch sagen, dass dies extrem gut bei mir funktioniert hat. Ich mochte den originalen Zoey-Skin nie, doch als ich die neue Variante gesehen hatte, musste ich mir das Paket sofort kaufen.

Ein weiteres Beispiel war der Farbenbomber-Skin. Dieser wurde in Season 1 eingeführt, also zu den Anfangszeiten von Fortnite. Es war auch der erste Skin, den ich mir jemals gekauft hatte. Lange verweilte dieser Skin in meinem Spind, bis die Strandbomber-Variante im Item-Shop auftauchte.

Auch hier griff ich schnell zur Tasche, immerhin handelte es sich um eine Sommer-Variante des ersten Skins, der jemals in meinem Spind landete. Das ist ja etwas Besonderes! Dabei ist es der gleiche Skin nur mit Sommer-Kleidern – schon ein bisschen blöd.

Farbbomber

Strandbomber

Warum kaufe ich die immer wieder?

Das ist das Problem mit den Skins: Es gibt noch einige weitere Beispiele, bei denen genau diese Methode verwendet wurde. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mir einige (okay, viele) davon gekauft. Eigentlich sollte ich ja meine Lektion gelernt haben und endlich aufhören immer wieder Geld in recycelte Skins zu investieren.

Es wäre mir nämlich viel lieber, wenn Epic ganz neue Skins bringen würde, die auch individuell sind. Das würde das Ganze viel lebendiger machen lassen und ich müsste mich auch nicht blöd fühlen, weil ich wieder den „gleichen“ Skin kaufe.

Die nächsten alten Skins mit neuem Styling: Doch leider hört es nicht auf, denn ich habe schon das nächste Paket mit alten Skins ins Auge gefasst, das ich mir bald gönnen könnte. Dabei handelt es sich um ein Skin-Paket, das von Dataminern geleakt wurde. Es passt perfekt in die Halloween-Zeit, die genau meine Lieblingszeit des Jahres ist. So sieht es aus:

Na, fällt euch etwas auf? Ja, es handelt sich bei diesen 3 um Skins, die es in veränderter Form schon vorher gab.

Na, fällt euch etwas auf? Ja, es handelt sich bei diesen 3 um Skins, die es in veränderter Form schon vorher gab. Auch die Originale findet man alle in meinem Spind und es sind auch solche, die mir immer sehr gefallen haben:

Arachne aus Season 6

Düsternis aus dem Battle-Pass der Season 6

Finsterbomber aus Season 6

Sollte dieses Paket wirklich erscheinen, weiß ich ganz genau, dass ich es mir kaufen werde. Ich kann halt nicht anders, denn obwohl es sich um Skins handelt, die als Original eigentlich schon im Spind warten, sehen sie so cool aus mit ihrem neuen Styling.

Ja, ich fühle mich zwar total blöd, weil ich immer wieder auf diese Masche reinfalle, doch ehrlich gesagt macht Epic das einfach zu gut. Und wenn ich eine Schwäche habe, dann sind es Fortnite-Skins, die ich sammeln kann. Doch es gibt auch einige Fehl-Käufe, für die ich mich bis heute richtig schäme.

Wie ist das bei euch? Habt ihr euch auch schon die „neue“ Variante von alten Skins gekauft?