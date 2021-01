Die Winter-Edition von „Find Your Next Game“ ist da! Vom 19. bis zum 24. Januar 2021 bringen wir euch wieder Artikel, Interview und Streams rund ums Gaming.

Worum geht’s hier? Nachdem unser großes Projekt „Find Your Next Game“ im Sommer 2020 einen großen Erfolg gefeiert hat, gibt es jetzt die Zugabe. Wir bringen euch „Find Your Next Game: Winter Edition“.

Die Teams von MeinMMO, GameStar und GamePro werden vom 19. bis zum 24. Januar das Messe-Feeling erneut zu euch nach Hause bringen. Das Gaming-Jahr 2021 hat gerade erst begonnen und es verspricht, richtig spannend zu werden.

Wie spannend es wird, zeigen wir euch in unserem „FYNG: Winter Edition“-Programm. Ihr bekommt eine Aussicht darauf, was noch kommt und Rückblicke darauf, was sich bei den bereits erschienenen Spielen schon alles getan hat. Unsere Redakteure und Autoren werden MeinMMO, GameStar und GamePro coolen Content liefern.

Mehr zum Konzept von FYNG findet ihr hier:

Find Your Next Game: Unser Programm, kommende Highlights und alle Reveals

Was wird’s zu sehen geben? Neben besonderen Artikeln auf allen drei Seiten wird es außerdem ein ausführliches Streaming-Programm geben:

React Live

Live-Gameplay

Casemodding

Interviews

der Community Day

Spielepräsentationen mit neuem Gameplay-Material

Ihr werdet am Sonntag, dem 24.1., auch live mit unseren Redakteuren zocken können. Passend zur DreamHack und (fast) wie bei einer richtigen LAN.

Haltet euch außerdem auf unseren Social-Media-Kanälen und Seiten auf dem Laufenden, falls sich etwas ändern sollte oder es neue Ankündigungen gibt.

Alle Infos auf einen Blick

Wer ist dabei? Die geballte Ladung FYNG-Content liefern euch wieder die Teams von MeinMMO, GameStar und GamePro.

Wann läuft FYNG Winter Edition? Vom 19. bis zum 24. Januar.

Zu welchen Zeiten soll ich einschalten? Das Live-Programm zu FYNG: Winter Edition wird täglich von 16:00 bis 22:00 Uhr laufen.

Wo kann ich mir das alles anschauen? Die Streams werden wie gewohnt auf dem Twitch-Kanal von Monstes & Explosions (MAX) und auf dem YouTube-Channel der GameStar laufen.