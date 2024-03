Wer Final Fantasy XIV auf der XBOX spielen will, muss 2 Abos abschließen und eine neue Währung kaufen

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Warum muss man den ganzen Umstand machen? Final Fantasy XIV soll am 21.03.2024 auf der XBOX erscheinen. Vor kurzem haben die Entwickler bekannt gegeben, wie XBOX-Spieler das Abonnement kaufen können und was man zum Spielen des MMORPGs auf der Konsole braucht.

