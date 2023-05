FIFA 23: Prime Gaming Pack 8 ist jetzt da, trollt Spieler mit Icon-Karte

In FIFA 23 könnt ihr jetzt das Prime Gaming Pack 8 abholen. Aber lasst euch nicht von der Opening-Animation foppen – so ging das einigen Spielern.

Was ist das Prime Gaming Pack 8? Prime Gaming und FIFA 23 haben schon länger eine Kooperation. So können sich Spieler mit einem Prime-Account regelmäßig diese Packs abholen, die in der Regel ein paar Spielerkarten und Verbrauchs-Items für Ultimate Team abholen.

Das neueste Pack ist ab jetzt verfügbar und kann knapp einen Monat lang abgeholt werden: Am 19. Juni wird es nicht mehr verfügbar sein.

So holt ihr Prime Gaming Pack 8 ab:

Geht in den Loot-Bereich vom Prime Gaming, über diesen Link (via Prime Gaming / Amazon).

Steuert den Bereich zu FIFA 23 an.

Wählt das Pack aus.

Verbindet euer Prime- mit eurem EA-Konto, wenn ihr danach gefragt werden.

Klickt auf den “Einlösen”-Button.

Nun wird euch das Pack gutgeschrieben, sodass ihr es entweder direkt im Spiel, in der Web App oder in der Companion App abholen könnt. Eine entsprechende Nachricht, dass das Pack eingelöst wurde, solltet ihr dann im Menü bekommen. Das Pack selbst findet ihr unter “Meine Packs” im Shop-Bereich.

Spieler sehen Ikonen-Konfetti beim Prime Gaming Pack, aber freuen sich zu früh

Was ist da passiert? Einige Spieler, die das Pack bereits abgeholt haben, erzählen, dass sie vom Pack quasi ausgetrickst wurden. Denn manche, die das Pack in der Web App oder der Companion App öffneten, sahen das vertraute “Ikonen-Konfetti”, das auftaucht, wenn man das Pack öffnet und eine Legende drin steckt.

Da war die Freude natürlich kurz groß – bis sie feststellten, dass es sich dabei nur um eine Leih-Karte für ein paar Spiele handelt.

“Verdammt, hab’s in der App geöffnet und die Packungsbeschreibung nicht gelesen. War begeistert zu sehen, dass das Flair für eine Ikone kam, aber es war nur Prime Lampard für eine 10-Spiele-Leihe” schreibt ein User (via reddit).

“Same”, schreibt ein anderer (via reddit) mit einem Lach-Smiley hinten dran: “Die größte Begeisterung, die ich seit langem in diesem Spiel hatte.”

“Haben die mich gerade wirklich mit einer Leih-Icon-Animation reingelegt?” fragt ein weiterer (via reddit).

Ein anderer beschreibt, wie er sich über Prime Ronaldo freute, nur um dann ebenfalls festzustellen, dass es eine Leihkarte war – hier wurden wohl einige User kurz überrascht. Andere berichten aber auch, dass sie Glück mit dem Pack hatten, und in der Spielerwahl beispielsweise eine TOTS-Karte aus dem LaLiga-Team bekommen haben.

Denn nicht nur die Icon-Leih-Karte steckt in dem Pack.

Was steckt in Prime Gaming Pack 8? Im Pack stecken:

7 Seltene Spieler (Gold)

2 Spielerwahlen mit 82+ Gesamtwert

12 Seltene Verbrauchs-Items

Ein Prime-Icon-Leihspieler für 10 Spiele

Je nachdem, wie viel Glück man hat, kann man aus dem Pack immer noch die ein oder andere brauchbare Karte ziehen – oder zumindest Futter für die nächste Squad Building Challenge.

In FIFA 23 geht es jedenfalls munter mit dem Team of the Season weiter. Den Zeitplan zum TOTS-Event findet ihr hier.