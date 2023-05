FIFA 23: Das LaLiga TOTS startet heute – Alle Infos und Leaks zum Team

In FIFA 23 schreitet das TOTS-Event voran und bringt heute das Team of the Season der spanischen LaLiga. Wir zeigen euch jetzt schon, welche Spieler dabei sein könnten.

Nachdem bereits das Community TOTS, das Premier League TOTS und das Bundesliga TOTS erschienen sind, ist jetzt das LaLiga TOTS an der Reihe.

Was ist das LaLiga TOTS? Wie bei den vorangegangen Teams, hatte die Fans auch beim LaLiga TOTS die Möglichkeit ihre Stimmen für die besten Spieler der LaLiga abzugeben. Die Gewinner des Votings erhalten dann stark aufgewertete TOTS-Karten, die in Packs zu finden sind.

Wann kommt das LaLiga TOTS? Die neuen TOTS-Karten der spanischen LaLiga erscheinen heute am Freitag, den 19. Mai um 19:00 Uhr, in FIFA 23 Ultimate Team.

LaLiga TOTS – Leaks zu den neuen Spezialkarten

Einige Karten sind zu früh in Packs: Wie Spieler bei Reddit berichten, haben es einige Karten des LaLiga TOTS schon in die Teams mancher Spieler geschafft. Anscheinend waren diese verfrüht in Packs zu finden. EA scheint dieses Problem allerdings schon wieder behoben zu haben.

Von EA selbst wurden also folgende TOTS-Karten geleakt: Lewandowski (97), Gabri Veiga (92), Merino (93), Marcos Llorente (93), Fekir (91), Valverde (93), Modric (97) und Balde (93).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Sobald der Rest des Teams bekannt ist, wird dieser Beitrag schnellstmöglich aktualisiert.

So kommt ihr an die neuen Karten: Um die neuen TOTS-Karten der LaLiga zu erhalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die sicherste Methode sollte die Weekend League sein. Wenn ihr dort gut abschneidet, dann winken euch als Belohnung garantierte TOTS-Karten, die allerdings zufällig sind.

Ansonsten könnt ihr auf „Pack Luck” hoffen und Packs öffnen oder ihr versucht euer Glück in einer TOTS-SBC (Squad Building Challenge). Garantierte TOTS-SBCs erscheinen meist am Mittwoch oder Donnerstag, nachdem das jeweilige Team veröffentlicht wurde. Dort gebt ihr eine Reihe an Karten ab und erhaltet im Gegenzug einen zufälligen TOTS-Spieler.

Wenn ihr wissen wollt, wann die nächsten TOTS erscheinen, dann haben wir hier einen TOTS-Fahrplan für euch, der euch alle Releases zeigt:

