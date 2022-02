Das FIFA 22 TOTW 21 erscheint heute, am 09. Februar und bringt wieder Inform-Karten für starke Spieler. Wer diesmal dabei ist, zeigen wir euch hier.

Was ist das TOTW? Das Team of the Week (TOTW) erscheint regelmäßig am Mittwoch und bringt neue Spezialkarten ins Spiel. In Frage kommen Spieler, die im realen Leben stark aufgespielt haben – sie erhalten eine “Inform-Karte” mit verbesserten Werten.

Gerade die starken TOTW-Karten sind recht selten, bringen aber auch mehr Münzen auf dem Transfermarkt. Zudem kann man die Karten als rote Champs-Version aus den Weekend-League-Belohnungen bekommen.

Wann kommt das TOTW 21? Das TOTW 21 ist seit 19:00 Uhr am Mittwoch, dem 09. Februar 2022, in Ultimate Team live. Dort bleibt es nun eine Woche lang verfügbar. Gleichzeitig läuft übrigens das Future-Stars-Event weiter.

Das TOTW 21 in FIFA 22 ist live und ändert Headliners Zakaria

Das TOTW 21

Das komplette TOTW 21:

TW: Neuer (91)

LV: Jordi Alba (87)

IV: Koulibaly (87)

IV: Tah (84 – Featured TOTW-Spieler)

ZM: Luis Alberto (87)

ZOM: Talisca (86)

ZM: Zakaria (85)

ZM: Danilo Pereira (84)

RF: Marco Asensio (84)

ST: Milik (84)

ST: Ünal (84)

Bank:

TW: Sergio Herrera (82)

RAV: Guilbert (84)

ZOM: Sensi (83)

ST: Livaja (84)

RF: Pablo Sarabia (83)

ST: Giroud (82)

IV: Djilobodji (79)

ZM: Hatate (77)

ST: Kvilitaia (79)

ST: Glatzel (77)

ST: Eckert Ayensa (77)

Das sind die Karten in TOTW 21: Die beste Karte im neuen Team of the Week hat Manuel Neuer bekommen, dessen Gesamtwert auf 91 ansteigt. Dahinter kommen Jordi Alba vom FC Barcelona (87) und Koulibaly (87), bei dem sich Inhaber der Headliners-Karte über ein weiteres Upgrade freuen dürfen.

Doch Koulibaly ist nicht der einzige Headliner im TOTW.

Das ändert sich bei Zakaria: Auch Denis Zakaria hat eine Headliners-Karte, die besonders bei Spielern mit Bundesliga-Teams überaus beliebt ist. Die hat nämlich nicht nur tolle Werte, sondern man konnte sie auch noch über Aufgaben für lau bekommen.

Eine starke Karte für null Münzen in der Bundesliga also, die man allerdings auch nicht gewinnbringend auf dem Transfermarkt verkaufen kann.

Die Headliners-Karte von Zakaria wird in die Serie A wechseln

Das Problem: Zakaria ist zu Juventus Turin gewechselt. Mit der neuen TOTW-Karte und dem dadurch anstehenden Upgrade für die Headliners-Version wechselt nun auch der Verein auf eben dieser Karte. Offiziell heißt es in der Erklärung der Headliners-Items bei EA Sports zu so einem Fall:

Wenn ein Headliner-Spieler während der Saison wechselt oder ausgeliehen wird, bleibt er solange bei seinem vorherigen Club, bis er entweder bei seinem neuen Club ein Upgrade erhält oder sein neuer Club (nach dem Zeitpunkt des Wechsels) eine Club-Siegesserie erzielt. Zu diesem Zeitpunkt wird das Headliner-Item mit dem neuen Club des Spielers upgedatet. Headliners-Erklärung bei Spielerwechsel (via EA Sports)

Zakaria wird nach dem Upgrade also bei “Piemonte Calcio”, der FIFA-Version von Juventus gelistet – und damit in der Serie A, nicht mehr in der Bundesliga. Wer sein Bundesliga-Team immer noch um Zakaria aufgestellt hat, wird sich also auf einen Chemie-Verlust einstellen müssen.

Neben dem TOTW könnt ihr aktuell Future-Stars-Karten in FIFA 22 bekommen. Außerdem verstecken sich Future-Stars-Token in FUT, die ihr gegen Belohnungen eintauschen könnt. Wo genau ihr die Token findet, zeigen wir euch hier.